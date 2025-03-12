SGK'dan sıkı denetim! Kurumlara 881 milyon TL'lik para cezası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte iş yerleri ve sigortalılık tespitine yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında geçen yıl 2 bin 949 iş yerinin sahte ya da kısmen sahte olduğunu belirledi. Bu iş yerlerinden toplam 206 bin 776 kişinin sahte sigortalı olarak bildirildiği tespit edilirken, tahsil edilmesi mümkün olmayan yaklaşık 3 milyar TL’lik kurum alacağının silinmesi gerektiği sonucuna varıldı.

19 hastane ve tıp merkezine ödeme durdurma kararı

SGK, risk değerlendirme kriterleri ve kurum verilerini analiz ederek riskli olduğu belirlenen iş yerlerine yönelik rehberlik faaliyetleri de yürüttü. Veri madenciliği ve istatistiksel analiz yöntemleriyle sağlık ve sigorta alanındaki verileri inceleyen kurum, bu analizler doğrultusunda raporlar hazırlayarak ilgili merkez ve taşra birimlerine yönlendirdi. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 13 rapor düzenleyen SGK, incelemeler sonucunda 19 hastane ve tıp merkezine ödeme durdurma kararı verdi.