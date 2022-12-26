Sıfır Komisyon iş modelini genişletiyor

Hisse senedi, VİOP, yatırım fonları, tahvil-bono, eurobond, türev ürünler, hisse senedi kredisi, halka arz, yatırım danışmanlığı, ödünç hisse işlemleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunan Trive Yatırım, "Sıfır Komisyon" iş modeli kapsamını genişletiyor.

Trive Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2023'ten itibaren VİOP işlemlerinde de 10 milyon TL işlem hacmine kadar "Sıfır Komisyon" uygulayacak olan Trive Yatırım, 10 milyon TL'yi aşan VİOP işlemlerinde ise on binde 1 komisyon uygulayacak. Bununla birlikte hesabında 50 bin TL ve üzerinde varlık bulunan müşterilerinden ise hesap işletim ücreti almayacak.

Trive Yatırım'ın müşteri memnuniyetini operasyonlarının odağına koyan iş modelinin başarısı 2022 rakamlarına da yansıdı. Sektörün üzerinde büyüyen Trive Yatırım'ın müşteri sayısı yüzde 75 artarken, müşteri varlıkları ise keskin bir şekilde yükselerek bir önceki yıla göre 7 kat artış gösterdi. Müşterilerin ortalama hesap büyüklüğü ise bir önceki yıl 145 bin TL iken, 2022 yılında 248 bin TL’ye yükseldi. Trive Yatırım'ın hisse senedi işlemlerindeki hacmi ise bir yıl içinde 5 kat artarak 48,2 milyar TL'den 219,95 milyar TL'ye ulaştı. VİOP işlem hacimlerini de başarıyla 3 kat artıran Trive Yatırım, toplam 81,4 milyar TL hacme erişti.

"Yabancı hisse senetlerini yatırımcılarımıza sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trive Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, şunları kaydetti:

"2022 yılını bir yandan müşterilerimize sunduğumuz yatırım araçları portföyümüzü genişleterek, bir yandan da müşterilerimiz için değer yaratacak işlere imza atarak geçirdik. Başarılı performansımız rakamlara da yansıdı. Toplam müşteri sayısı, bakiyeli müşteri sayısı, müşteri başına varlık tutarı gibi birçok göstergede sektör büyümesinin üzerinde artışlar sağladık. 2022 senesinde müşterilerimize hizmet verdiğimiz alanları genişleterek yüzde 100 iştirakimiz olarak Trive Sigorta ve Reasürans Brokerliği ve yatırımcılarımıza risk tercihleriyle uyumlu en iyi yatırım seçeneklerini sunmak, yenilikçi ürünler ile sürdürülebilir getiri sağlamak amacıyla Trive Portföy şirketlerimizi kurduk."

Kocaman, 2023 yılında da müşterileri memnuniyetini ve yenilikçi hizmetlerini ön plana çıkarmaya devam edeceklerini aktararak, "Hisse senedi aracılık işlemlerindeki 'Sıfır Komisyon' iş modelimizi genişleterek VİOP işlemlerimiz için de 1 Ocak 2023'ten itibaren 'Sıfır Komisyon' iş modelimizi hayata geçiriyoruz. Bunun yanında hesabında 50 bin TL ve üzerinde varlık bulunduran müşterilerimizden hesap işletim ücreti almıyoruz. 2023 yılında imza atacağımız bir başka yenilik ise yabancı hisse senetlerini yatırımcılarımıza sunmak olacak. Avrupa ve ABD borsalarında işlem gören dünyanın önde gelen şirketlerinin hisse senetlerini yatırımcılarımıza sunacağız. 2023 senesi halka arzlar bakımından da önemli gelişmelerin olacağı bir yıl olarak öne çıkacak. Bu noktada da hazırlıklarımız var, önümüzdeki dönemde burada da yeni işlere imza atacağız. ifadelerini kullandı.