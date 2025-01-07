Sigaraya zam var mı, güncel sigara fiyatları ne kadar? Gerçek ortaya çıktı

“Sigaraya zam mı geldi?” Bu soru dünden beri internette vatandaşların yanıtını en çok araştırdığı soru olarak öne çıktı.

Çünkü yeni yılda sigara ve alkollü içkilere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 7,56 artırıldı ve bu artışın sigara fiyatlarına 4-5 lira zam olarak yansıması bekleniyordu.

Yani sigara şirketlerinin zamlı sigara fiyatları listelerini peş peşe yayınlaması eli kulağında... Hâl böyle olunca dün sosyal medyada Philip Morris grubuna ait sigaraların zamlı fiyatlarını yansıttığı iddiasıyla bir görsel paylaşıldı.

Bunun üzerine de vatandaşlar başta Google olmak üzere arama motorlarında sigara fiyatlarına zam gelip gelmediğinin peşine düştü.

Erol Dündar'dan net açıklama

Gerçek ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar’ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Dündar, piyasada dolaşan zamlı liste görselinin sahte olduğunu, sigaraya henüz zam gelmediğini duyurdu.

Erol Dündar sahte listesi "Sigaraya zam geldi" diye medya kuruluşlarına da çağrı yaparak "Kaynağı belirsiz haberleri paylaşarak bizleri de zor durumda bırakıyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

Güncel sigara fiyatları listesi

Peki 7 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla sigara fiyatları ne durumda? İşte sigara şirketlerinin en ucuz ve en pahalı sigaraları:

Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.

JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.

Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.

T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.