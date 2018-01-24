Şimşek: 'Afrin' yabancı yatırımcının gündemi değil

24 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos Zirvesi'nde BloombergHT'ye açıklamada bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Şimşek, "Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor, Birleşmiş Milletler normalarına göre hareket ediyor. Bizim tek yaptığımız terör örgütüyle mücadele" dedi. Şimşek, dün akşama kadar yatırımcılarla toplantılar yaptığını belirterek, "Hiçbirinde Afrin konusu gündeme gelmedi" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde bu konunun bir miktar istismarının olası olduğunu bildiren Şimşek, "Ama Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecek, ekonomiye etkisini sınırlı görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Gümrük Birliği için orta vadede iyimserim"

Orta vadede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için iyimser olduğunu ifade eden Şimşek, "Kısa vadede Avrupa'nın rasyonel davranmadığını düşünüyorum. Avrupa Komisyonu oy birliğiyle Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karar verdi fakat bazı ülkelerle siyasi gerilimler araya girdi. Şimdi orada da iyileşme var. Almanya'yla iyi bir diyalog içerisindeyiz. Hollanda ve Avusturya'yla da umarım pozitif trende girer. Biz kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz. Teröre karşı ilkeli tutum istiyoruz" dedi.

"İkiz açık vermek istemiyoruz"

Türkiye'nin mali alanının çok güçlü olduğunu belirten Mehmet Şimşek, "Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz, geçen sene de vermedik. İkiz açık vermek istemiyoruz, zaten cari açığımız var, bütçede bu alanı koruyacağız" diye konuştu ve ekledi: Reform yapacağız, 2018'den de umutluyum, Türkiye'nin mali alanı var, bu tür gelişmelerin etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum."

Büyüme tahmini ve enflasyon

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Herhangi bir dış şokla karşılaşılmaması durumunda güçlü büyüme patikasının süreceğini düşündüğünü belirterek, yüzde 4'leri muhafazakar tahmin olarak gördüğünü dile getirdi.

"Enflasyon geçen sene kur şokunun etkisiyle öngörülerin ötesine taşındı" şeklinde konuşan Şimşek, "İç ve dış şoklarla Lira değer kaybetti ama şoklar geride kaldı. Yeni bir şey çıkmazsa inanıyorum ki oradan etki sınırlı olur. İkincisi gıda kaynaklı oynaklık var orada tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz. 3. olarak vergilerin etkilediği fiyatlar var. Bu sene enflasyonu düşürecek nasıl tedbirler nasıl alırız ona bakıyoruz. Enflasyonu ciddi şekilde problem olarak görüyoruz ve mücadelede kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Halkbank 'ben bir şey yapmadım' diyor

ABD'deki davayı değerlendiren Şimşek şöyle konuştu: "Herkes o tiyatroyu seyretti. FETÖ'nün tüm bileşenleri yalanları sahnelediler. Halkbank 'ben bir şey yapmadım' diyor. Eğer bu konu teknik ve ekonomik çerçevede kalacaksa sorun olmaz, siyasi yönden farklı boyutlara çekilirse cevabı da farklı olur. ABD yaptırımları ihlal noktasında İngiliz, Alman birçok bankalara ceza kesti. Teknik boyutuyla kalacaksa bankayla oturur, bir noktaya getirirler. Halka açık bir banka olduğu için daha fazla değerlendirme yapmam doğru olmaz"