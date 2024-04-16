Şimşek, Erdoğan'ın desteğini vurguladı: Ekonomi programı daha da güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

"Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun" diyen Şimşek, "Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız" ifadesini kullandı.

Şimşek şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktığı iddiasının doğru olmadığını duyurmuştu.