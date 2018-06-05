Şimşek: Seçim sonrası belirsizlik azalacak
Politika setini güçlendirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, seçim sonrasında belirsizliğin azalacağı öngörüsünde bulundu.
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemi ile ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
"Maliye Bakanı Ağbal, enflasyonla mücadele için bütçede gerekli olan sıkılaşmayı yapacaklarını belirtti" diyen Şimşek, "Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Seçim sonrasında belirsizlik azalacak. Reformlarla ülkemizin büyüme potansiyelini daha da artırıyoruz" ifadelerini kullandı.