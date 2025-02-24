Son dakika: Araç muayene ihalesine en yüksek teklif MOI Ortak Girişim Grubu'ndan

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge şeklinde özelleştirmesine ilişkin ihale, üç ortak girişim grubunun katılımıyla başladı.

İhalede 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu (MetGün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA), oldu. 2. bölge için de en yüksek teklifi 890 milyon dolarla MOI Ortak Girişim Grubu verdi. MOI Ortak Girişim Grubu tarafından toplamda verilen teklif böylelikle 1 milyar 720 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

İhaledeki şirketler

10 Şubat 2025’te başvuru süreci tamamlanan araç muayene ihalesinde Dünya genelinde muayene hizmetleri sunan Opus, ihaleye katılan şirketler arasında dikkat çekti.

Opus’un karşısında ise güçlü rakipler vardı. Doğuş Holding A.Ş ve Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret A.Ş.’nin oluşturduğu Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ile Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. tarafından kurulan AGTT Ortak Girişim Grubu ihaleye katılan diğer adaylar oldu.

İhale tutarı 20 yılda katlandı

2007 yılında Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının işletme hakkı 530 milyon dolar karşılığında devredilmişti. Yeni ihalede ise teklif edilen rakam neredeyse iki katına çıktı.

İhalenin ilk aşamasında Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, 805 milyon dolarlık teklif seviyesinde ihaleden çekildi. Yarışa devam eden AGTT Ortak Girişim Grubu ile MOI, fiyatı yükseltmeye devam etti. Son olarak AGTT Ortak Girişim Grubu, teklifini 825 milyon dolara çıkardı. Ancak ihaleyi, teklifini 830 milyon dolara yükselten MOI kazandı.

Sözleşmeler 2007 yılında imzalanmıştı

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmeleri 2007 yılında imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresinin 14 Ağustos 2027'de sona erecek olması nedeniyle ihale süreci yeniden başlatıldı.

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge şeklinde özelleştirmesine yönelik olarak ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda başladı.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, burada yaptığı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına imtiyaz hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale düzenlediklerini bildirdi.

İlk teklifler 10 Şubat'ta kapalı zarfla alındı

İhale sonucunda elde edilen gelir üzerinden kanunda belirlenen yasal oranlarda elde edilen hasılatın Hazineye aktarılacağını belirten Çelebi, ihalenin ilk tekliflerinin 10 Şubat'ta kapalı zarfla alındığını ifade etti.

Çelebi, ihalede tekliflerin dolar olarak verileceğini aktararak, "Son teklifin alınmasını müteakip ihale, teknik olarak sonuçlanacak. İhale komisyonumuzca devir kararı alınması durumunda ihale sonuçları, öncelikle Rekabet Kuruluna iletilecek. Oradan alınacak olumlu görüşü takiben Özelleştirme Yüksek Kuruluna onaya sunulacak. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasını takiben Danıştay görüşü alınacak ve sonrasında da verilen süreyi takiben yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacak" ifadelerini kulladndı.