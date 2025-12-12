Başkan Karahan açıkladı: Kredi faizleri neden düşmüyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, onur konuğu olarak katıldığı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

- Üç hedefimiz vardı, rezerv yeterliliği, KKM bakiyesini azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamak.

- En önemli önceliğimiz fiyat istikrarı

- Dezenflasyon sürüyor ve sürecek. Bu düşüşü sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz

- Yüksek enflasyon dönemlerinde büyümenin çok oynak olduğunu görüyoruz

Enflasyona ilişkin açıklamalar

- Bazı gruplarda enflasyon daha düşük, bazı gruplarda daha yüksek. Temel mallarda enflasyon manşetin çok daha altında olduğunu görüyoruz

- Dezenflasyon süreci devam etmekle birlikte hızı biraz yavaşladı. Bu dönemde manşet enflasyonda gıda fiyatları kaynaklı bir oynaklık gördük

- Beklentilerdeki gıda kaynaklı bozulma yıl sonu enflasyonunu etkiledi

- Kira ve eğitimde enflasyon manşetin iki katından fazla olduğunu görüyoruz

- Kira enflasyonunda deprem etkisi öne çıkıyor. Büyük şehirlere göç fiyatlarda enflasyonist baskıya yol açtı

- Öncü veriler kira enflasyonunun manşet enflasyona yakınsayacağını gösteriyor

Piyasa faizleri nasıl düşer?

- Hanehalkı ve reel sektör için önemli olan piyasadaki faizler. Piyasa faizleri piyasa koşulları içinde şekilleniyor

- Merkez Bankası olarak biz politika faizini belirliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli faizler büyük ölçüde Merkez Bankası politika faizi üzerinden şekilleniyor

- Fakat hem vatandaşın yaşam standartları ve yatırım ortamı için önemli olan uzun vadeli kredi faizleri. Bu tür faizlerde politika faizi tek belirleyici değil. Uzun vadeli kredilerde krediyi veren kurumlar paranın değerini koruyabilmek adına fonlama maliyetinden çok o vadede beklenen enflasyonu baz alıyor. Bu nedenle bu tür kredilerde Merkez Bankası politika faizinin etkisi nispeten sınırlı

- Uzun vadeli kredi fazileri daha çok enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyon beklentileri ve belirsizlik üzerinden şekilleniyor.

- Uzun vadeli kredinin oranının artması oldukça önemli. 2-5 yıllık vadeli kredilerin payı henüz tarihsel ortalamanın oldukça altında olsa da enflasyon düştükçe vadelerin artacağını öngörüyoruz