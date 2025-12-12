TÜSİAD Başkanı Turan: AB ile Türkiye arasında entegrasyon derinleştirilmeli
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, YİK toplantısında küresel belirsizlikler ve rekabetçilik üzerine değerlendirmelerde bulundu. Turan, yapay zekanın bilişsel kapasiteyi dönüştürdüğünü, Avrupa’nın rekabetçilik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve yıkıcı küresel rekabet karşısında AB ile Türkiye entegrasyonunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan YİK toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Turan konuşmasında küresel belirsizliklere ve rekabetçiliğe yer verirken "Yıkıcı küresel rekabet karşısında AB ile Türkiye arasında entegrasyon derinleştirilmeli" dedi.
Turan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:
- Küresel ticarette risk ve belirsizlik hakim, global büyüme yavaşlıyor
- Yapay zeka insanın bilişsel kapasitesinin yerini alıyor
- Beklenmeyen darbelere karşı bünyemiz güçlü ve esnek olmalı
- Dünyada hüküm süren değişim ve dönüşümü çok yakından takip ediyoruz
- Küresel sistemin nereye gittiğini anlamak için jeoekonomik mücadelenin yaşandığı bölgelere bakmak lazım
- Avrupa ekonomisinin rekabetçilik sorunuyla karşı karşıya olduğunu biliyoruz
- Yıkıcı küresel rekabet karşısında AB ile Türkiye arasında entegrasyon derinleştirilmeli
- İş dünyası enerjisini uzun vadeli üretim ve yatırıma ayırmalı
- Piyasa ekonomisi kurum ve kurallarıyla eksiksiz sağlanmalı