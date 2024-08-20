Son dakika: CHP, kripto düzenlemesindeki bazı hükümlerin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kripto varlıklarla ilgili Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin bazı hükümlerinin kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını duyurdu.

Günaydın, 26 Haziran 2024 tarihli ve 7518 sayılı kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle dava açtıklarını belirtti. Başvuruda, düzenlemenin rekabeti bozduğu, ifade özgürlüğünü sınırladığı ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine ilişkin hukuki belirsizlik yarattığı ifade edildi.

Günaydın, açıklamasında, başvuru gerekçelerini detaylandırarak, düzenlemenin kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yapısını ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte olduğunu belirtti. Özellikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklık yapısının niteliklerini kaybetmeleri halinde mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin kanuni ölçüt olmadan belirlenmesinin rekabetçi piyasa yapısını bozacağını vurguladı.

Günaydın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu düzenlemelerle ifade özgürlüğünü sınırlayacak kararlar alabileceğini ve bu durumun hukuki güvenliği zedeleyebileceğini belirtti.

Günaydın, başvurunun son bölümünde, kanunun belirsizliği nedeniyle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mensuplarının hak, yetki, görev ve sorumluluklarının net bir biçimde tanımlanmadığını ifade ederek, düzenlemenin genel olarak piyasa yapısını olumsuz etkileyebileceğini ve kamu yararına aykırı olduğunu savundu.

X hesabı üzerinden de konuya ilişkin paylaşım yapan Günaydın, "İptal ve yürürlüğü durdurma taleplerimiz ile gerekçeleri aşağıdaki gibidir" diyerek şu maddeleri sıraladı:

1-Kripto varlık hizmet biçimde Sermaye Piyasası sağlayıcıların yapısının ve faaliyetlerinin,

2-Kripto varlık hizmet sağlayıcıların ortaklarının (ortak olabilmek için gerekli) nitelikleri kaybetmeleri halinde; mevcut paylarını devretmelerine yönelik işlemlerin,

3- Kripto varlık hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarının kanuni ölçüt olmaksızın ve rekabetçi piyasa yapısını bozacak biçimde Sermaye Piyasas Kurulunca belirlenmesi,

4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun ifade özgürlüğünü sınırlayacak biçimde içeriğin çıkarılması ve/ veya erişimin engellenmesi kararı verebilmesi,

5-Kendisine çeşitli hak, yetki, görev ve sorumluluk yüklenen kripto varlık hizmet sağlayıcının mensuplarının kanun düzeyinde net bir biçimde tanımlanmaması.