Son dakika: Deprem felaketinin ardından ekonomide yeni kararlar

AFAD verilerine göre; 6 Şubat Pazartesi sabahı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

Acı bilanço: 31 binden fazla can kaybı

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre deprem felaketinde 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Ekonomiye etkisi ne olacak?

Depremden etkilenen 10 ilde toplam 13.42 milyon kişi yaşıyor. Çöken hastanelerin, devasa depremden zarar gören yolların ve iletim hatlarının yeniden inşaası, barınma kaynaklı kısa orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar, milyarlarca dolarlık harcama gerektirecek.

Ekonomi yönetiminden yeni kararlar

Ekonomi yönetimi, deprem sonrasında oluşan durumu değerlendirme toplantısında yeni kararlar aldı.

NTV'nin haberine göre; cari açıkta artışın önlenmesi için altın ithalatında geçici durdurma kararı alındı.

Varlık fonu devreye girecek

Borsada manipulatif hareketlerin önlenmesi için Varlık Fonu devreye girecek.



Varlık Fonu bünyesindeki fiyat istikrarı fonuna kamu bankaları ve şirketler sermaye koyacak. Bu kaynakla manipulatif hareketler olduğunda borsada hisse alımı gerçekleştirilecek.