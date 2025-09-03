Son dakika: Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oldu.

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 39,62 olarak hesaplandı.

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

1 Temmuz 2024 itibarıyla uygulanan yüzde 25’lik artış sınırı kaldırıldı. Böylece kira artışları artık tamamen TÜFE ortalamasına endeksli hale geldi.

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Bu oran hem konut hem de işyeri kiraları için yasal üst sınır anlamına geliyor.

Örnek hesaplama

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

TÜFE 12 aylık ortalaması: Yüzde 39,62

10.000 TL x %39,62 = 3.962 TL artış

Yeni kira bedeli: 10.000 + 3.962 = 13.962 TL