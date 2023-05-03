Son dakika gelişmesi...Fed faiz kararını açıkladı

Dünya piyasalarının sabırsızlıkla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı.

2007’den beri en yüksek seviyeye çıktı

Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Bu, Mart 2022’den beri 10. faiz artışı oldu. Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Faiz böylece 2007’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler: Piyasalardaki oynaklığı artıracak

Analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu

Öte yandan, ülkede bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yeniden canlanması dün pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.

Son olarak mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapan Fed, faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükselttiğini açıklamıştı.