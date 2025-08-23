Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını görüşmek üzere çalışmalarına başladı.

Kurul bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İkinci toplantı tarihi belli oldu

Kurul, 10 üyesi ile ilk toplantı için bugün saat 14.30'da bir araya geldi. 2 buçuk saat süren ilk toplantı sona erdi. İkinci görüşme ise yarın saat 11.00'da yapılacak.

Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurul tarafından alınan karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldıklarını bildirirken, Kamu İşveren Heyeti Hakem Kurulu'na başvurmuştu.

Memur-Sen'den dün yapılan açıklamada "Görüşmelerde uzlaşarak toplantı tutanağıyla kayıt altına alınan 58 maddenin olduğu gibi kabul edilmesi, oransal artış, taban aylığa zam ve refah payı başta olmak üzere tekliflerimizin adil şekilde değerlendirilerek karara bağlanması bugünden itibaren Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır" denilmişti.

Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi neydi?

Hükümet 12 Ağustos'taki ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'taki ikinci teklifte ise ilk teklifteki oranlara ek olarak taban aylığa 1000 TL artış teklif edilmişti.

Son olarak 18 Ağustos'ta yapılan zirvede ise 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca, 15 Ağustos'ta verilen 1000 lira taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memurlar ne kadar zam istiyordu?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.