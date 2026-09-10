Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Orta Doğu'daki gerilim yeniden alevlenirken, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin gölgesinde Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 37'de sabit bıraktı. Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

Ekonomistlerin öngörüsü de politika faizinin sabit bırakılacağı yönündeydi.

Enflasyonun ana eğiliminde gerileme

Karar metninde ise şu ifadelere yer verildi:

"Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Gerekirse yeniden sıkılaştıracak

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Karar beklentilerle uyumlu geldi

Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 31,8'den yüzde 31,5'e gerilese de yeni OVP'de enflasyon tahminlerinin belirgin şekilde yukarı revize edilmesi faiz indirimi beklentilerini sınırlamıştı. OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16'dan yüzde 28,4'e, 2027 tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 21'e çıkarıldı.

Yılın kalanına ilişkin tahminler de ayrışıyor

Morgan Stanley ve JPMorgan, ekim ve aralıkta 100'er baz puan indirim beklerken, BofA sadece ekimde 100 baz puanlık indirimle yıl sonu faizini yüzde 36 öngördü. Bloomberg Economics yüzde 35'e kadar düşüş beklerken, Goldman Sachs faizin yıl sonuna kadar yüzde 37'de tutulacağı görüşünde.