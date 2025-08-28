Son Dakika: Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Ağustos haftasına ilişkin rezerv istatistiklerini açıkladı.

22 Ağustos haftasına ilişkin verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 azalışla 176 milyar 300 milyon dolara indi.

Böylece 15 Ağustos haftasında 176,5 milyar dolarla yenilenen rekor seviyenin ardından rezervlerde sınırlı bir gerileme kaydedildi.

Ayrıca 52,1 milyar dolar olan swap hariç net rezerv 54,7 milyar dolara yükseldi.

Döviz arttı, altın geriledi

TCMB’nin detaylı verilerine göre;

Döviz varlıkları yüzde 0,2 artışla 83,4 milyar dolara,

Altın rezervleri yüzde 0,4 düşüşle 85,2 milyar dolara,

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalışla 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.