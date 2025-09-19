Son Dakika... Merkez Bankası (TCMB) açıkladı: Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı temmuzda arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla -343,9 milyar ABD doları oldu.

Net uluslararası yatırım pozisyonu haziranda 329,4 milyar dolar açık vermişti.

Yurt dışı varlıklar ve yükümlülükler arttı

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 4,2 oranında artışla 378,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,4 oranında artışla 722,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar 19,3 milyar ABD doları artarak 169,2 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 oranında artarak 70,6 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 3,6 oranında azalarak 134,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,2 oranında azalarak 40,9 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, yüzde 6,0 oranında artışla 220,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 7,8 oranında artarak 125,8 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,7 oranında artarak 375,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.