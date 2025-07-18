Son Dakika: TCMB duyurdu: Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu mayısta iyileşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin net UYP’si, Mayıs itibarıyla eksi 309 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yurt dışı varlıklar, bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak 362,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde yükümlülükler ise yüzde 0,4 oranında artışla 671,6 milyar dolar oldu. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye’nin net yatırım pozisyonu, önceki aya kıyasla 9,2 milyar dolar iyileşme gösterdi.

Varlık kalemleri detayında en dikkat çekici gelişme, rezerv varlıklarda yaşandı. Rezerv varlıklar, aylık bazda yüzde 10,9 oranında artarak 153,2 milyar dolara yükseldi. Doğrudan yatırımlar yüzde 1 artışla 68,9 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar yüzde 3 azalarak 136,2 milyar dolara geriledi. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 11 azalarak 39,3 milyar dolar seviyesine indi.

Yükümlülük tarafında ise doğrudan yatırımlar, Borsa İstanbul’da yaşanan düşüş ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle yüzde 2,4 oranında azalarak 190,6 milyar dolara indi. Portföy yatırımları yüzde 3,2 artışla 112,4 milyar dolara, diğer yatırımlar da yüzde 1 artışla 368,6 milyar dolara çıktı.

Özellikle Genel Hükümet’in DİBS yükümlülüklerindeki yüzde 27,4’lük artış dikkat çekerken, bu kalemde toplam stok 11,9 milyar dolara ulaştı.