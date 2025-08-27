Son dakika: TEPAV açıkladı: Perakendecinin güveni temmuzda yükseldi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Perakende Güven Endeksi'nin (TEPE) 187. sayısına göre, Temmuz 2025'te endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,5 puan, hazirana göre ise 6,1 puan artarak -4,6 seviyesine yükseldi. Toparlanmanın arkasında son üç aya yönelik olumlu değerlendirmeler ve önümüzdeki döneme dair artan beklentiler etkili oldu.

Ankete katılan perakendecilerden, son üç ayda işlerinin kötüleştiğini belirtenlerin oranı haziranda yüzde 42,5 iken temmuzda yüzde 32,4'e geriledi. Önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 4,2'den yüzde 10,1'e çıkarken, satış fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı da yüzde 63,2'den yüzde 64'e yükseldi.

Satış beklentileri güçlendi

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri temmuzda 5,4 puan olarak belirlendi. Bu seviye, aylık bazda 11,8 puanlık, yıllık bazda ise 7,2 puanlık artışı gösterdi. Katılımcıların yüzde 84,4'ü işlerinde değişiklik beklemezken, yüzde 10,1'i iyileşme, yüzde 5,5'i kötüleşme öngördü.

İşlerin durumu geçen yıla göre daha iyi

'İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumu' göstergesi, Temmuz 2025'te -12,1 puan oldu. Bu rakam, hazirana göre 17 puan, Temmuz 2024'e göre ise 18,4 puanlık yükselişe işaret etti. Katılımcıların yüzde 13,6'sı işlerinde artış, yüzde 25,7'si düşüş yaşadığını bildirdi.

Alt sektörlerde motorlu taşıt öne çıktı

Alt sektörlere bakıldığında, perakende güveni en fazla 'motorlu taşıtlar' sektöründe arttı. Ayrıca akaryakıt, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye ve kırtasiye gibi alanlarda da ortalamanın üzerinde artış kaydedildi. Buna karşılık mobilya, gıda, elektrikli ev aletleri, tekstil ve büyük mağazalarda artış daha sınırlı kaldı.

Bölgesel görünüm

Bölgesel olarak Batı Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Batı Anadolu'da endeks ortalamanın üzerinde yükseldi. Orta Anadolu ortalamaya paralel seyrederken; İstanbul, Doğu Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde artış daha düşük gerçekleşti.

AB'de de iyileşme var

Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde hesaplanan Perakende Güven Endeksi ise temmuzda -5,6 puan seviyesinde oldu. Bu değer, bir önceki aya göre 0,8, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,8 puanlık artışı ortaya koydu. Türkiye'nin yıllık bazda perakende güvenindeki yükselişin AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde olduğu kaydedildi.