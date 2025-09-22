Son dakika: TÜİK açıkladı! Ağustos ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Endeks, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,32, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 artış kaydetti.

İmalat ürünlerinde yıllık artış Yüzde 28,03

Sanayinin iki sektöründe yıllık bazda fiyatlar, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06, imalat sanayinde ise yüzde 28,03 arttı.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişimler şöyle oldu:

Ara malları: Yüzde 24,62 artış

Dayanıklı tüketim malları: Yüzde 32,41 artış

Dayanıksız tüketim malları: Yüzde 32,80 artış

Enerji: Yüzde 13,73 artış

Sermaye malları: Yüzde 30,20 artış

Aylık değişimler

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı Yüzde 0,44, imalat Yüzde 1,34 artış gösterdi.

Ana sanayi gruplarında aylık değişimler ise şöyle gerçekleşti:

Ara malları: Yüzde 1,15 artış

Dayanıklı tüketim malları: Yüzde 2,23 artış

Dayanıksız tüketim malları: Yüzde 2,24 artış

Enerji: Yüzde 1,23 azalış

Sermaye malları: Yüzde 1,05 artış