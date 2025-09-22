Son dakika: TÜİK açıkladı! Ağustos ayı yurt dışı ÜFE belli oldu
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde yüzde 28,01 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.
Endeks, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,32, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 artış kaydetti.
İmalat ürünlerinde yıllık artış Yüzde 28,03
Sanayinin iki sektöründe yıllık bazda fiyatlar, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06, imalat sanayinde ise yüzde 28,03 arttı.
Ana sanayi gruplarında yıllık değişimler şöyle oldu:
Ara malları: Yüzde 24,62 artış
Dayanıklı tüketim malları: Yüzde 32,41 artış
Dayanıksız tüketim malları: Yüzde 32,80 artış
Enerji: Yüzde 13,73 artış
Sermaye malları: Yüzde 30,20 artış
Aylık değişimler
Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı Yüzde 0,44, imalat Yüzde 1,34 artış gösterdi.
Ana sanayi gruplarında aylık değişimler ise şöyle gerçekleşti:
Ara malları: Yüzde 1,15 artış
Dayanıklı tüketim malları: Yüzde 2,23 artış
Dayanıksız tüketim malları: Yüzde 2,24 artış
Enerji: Yüzde 1,23 azalış
Sermaye malları: Yüzde 1,05 artış