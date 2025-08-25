Son dakika: TÜİK açıkladı! İnşaat güven endeksinde sert düşüş
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektörü ise yüzde 4,0 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, güven endeksi ağustosta hizmet sektöründe yüzde 1,1 artışla 111,1 değerine çıktı.
Perakende ticaret sektöründe de yüzde 0,8’lik artış kaydedildi ve endeks 108,8 oldu.
İnşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 4,0 düşüş göstererek 85,3 seviyesine geriledi.