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Son Dakika... TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde yılın en düşük artışı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,40 arttı, aylık yüzde 0,88 arttı. Böylece aylık veride 5 ayın en düşük artışı görüldü.

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Son Dakika... TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde yılın en düşük artışı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 arttı.

Böylece aylık veride bu yılın en düşük artışı görüldü.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde17,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,39 arttı.

Son Dakika... TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde yılın en düşük artışı! - Resim : 1

Bina inşaatı maliyet endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,46 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,40 arttı.

Son Dakika... TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde yılın en düşük artışı! - Resim : 2

Bina dışı inşaat maliyet endeksleri

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,20 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,03 arttı.

Son Dakika... TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde yılın en düşük artışı! - Resim : 3

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Kaynak: HABER MERKEZİ