Son Dakika... TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi temmuzda azaldı!
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 5 arttı.
Haziranda sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,7 artarken yıllık bazda yüzde 8,3 artmıştı. Böylece Şubat 2024'ten bu yana en yüksek yıllık artış kaydedilmişti.
