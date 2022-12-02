Sosyal medya üzerinden ticaret e-ticareti geçecek

Teknoloji, Medya ve Telekomüni­kasyon (TMT) 2023 Öngörüleri ra­porunda dikkat çeken diğer başlık­lar şöyle:

Alışveriş sosyal medyaya yöne­lecek, yıllık büyüklüğü 1 trilyon do­ları aşacak: Sosyal medya üzerin­den yapılan ticaret, geleneksel e-ti­careti de geride bırakıyor. Dünyada sosyal medyadan yapılan ürün ve hizmet harcamalarının 2023'te 1 tril­yon doları aşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl 2 milyardan fazla insanın sosyal medya üzerinden alışve­riş yaptığı göz önüne alındığında 2022’de bu kanal üzerinden 800 milyar dolar olan alışveriş hacminin gelecek yıl yüzde 25 büyüyeceği öngörülüyor.

5G ağları kurumsal bağlanabi­lirliği dönüştürecek: Bağımsız 5G ağları, sanallaştırılmış, bulut mer­kezli yetkinlikler sunarak, kablosuz teknolojideki (2G/3G/4G) önceki ilerlemeleri kademeli bir şekilde or­tadan kaldıracak. Deloitte Global’e göre, 5G bağımsız ağlarına yatırım yapan mobil ağ operatörlerinin sa­yısı 2022'de 100'ün üstündeyken 2023'ün sonunda en az 200 olması bekleniyor.

Sanal prodüksiyonlar gerçek olu­yor, film setlerine gerçek zaman­lı görsel efektler geliyor. Deloitte Global, 2022'de tahmini 1,8 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan sanal üretim araçları pazarının 2023'te yüzde 20 artışla 2,2 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.