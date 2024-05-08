S&P direktöründen Türkiye değerlendirmesi

Standard and Poor's (S&P) Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, 11 yıl sonra Türkiye’nin B’den B+’ya dönen kredi notunu değerlendirdi.

Türkiye’de hane halkında dolarizasyon olduğunu gördüklerini belirten Gill, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin altına gelmesini beklediklerini söyledi. Gill, Türkiye’deki dolarizasyon ve büyüme beklentisinin, karar alma süreçlerinde referans olacağını belirtti.

"Dolar/TL ’de yıl sonunda 34-35 seviyesini öngörüyoruz.” ifadesinde bulunan Gill, konuk olduğu Bloomberg HT’ye Türkiye ekonomisine ilişkin şöyle konuştu:

“Büyüme hedeflerimize ve istatistiksel olarak 2024’teki baz etkisini dışarıda bırakırsak, biz büyümenin yüzde 1,1-1,3 civarında olmasını bekliyoruz. Ekonomi mevcut koşullarda bu kadar dolarize olmuşken, kur şu anda en önemli çıpalardan biri olacak. Dolar/TL ’de yıl sonunda 34-35 seviyesini öngörüyoruz.”

“Baz senaryomuz bu yıl asgari ücrete ikinci zam olmayacağı yönünde”

Geçen yıl yaşanan asgari ücret artışının marjları düşürdüğünü kaydeden Gill, bu yıl hükümetin TL’yi istikrarlı tutma çabasında olabileceğini söyledi. “Baz senaryomuz bu yıl asgari ücrete ikinci zam olmayacağı yönünde” diyen Gill, bunun enflasyon için kritik bir süreci beraberinde getireceğini ve 2025’in kur beklentilerini de şekillendirebilecek bir gelişme olacağını belirtti.

Türkiye’nin gelecek dönemdeki olası not artışı hakkında değerlendirmede bulunan Gill, “Bir not artışı daha olması için Türkiye’nin net rezervlerine bakacağız. Türkiye ekonomisinde sert inişi göz ardı etmiyoruz.” dedi.