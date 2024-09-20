SPK kripto platformlarına ilişkin yeni esasları açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto para platformlarına yönelik önemli düzenlemeler içeren yeni ilke ve esasları kamuoyuna duyurdu. Bu düzenlemeler, kripto para sektöründe daha sağlıklı bir işleyişin sağlanması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla getirildi.

Yeni düzenlemelere göre, platformlar müşterileri adına açılacak hesapları açıkça ilgili müşterilere ait olduğunu belirtecek şekilde tanımlamak zorunda olacak ve bu hesaplar amacı dışında kullanılamayacak.

Ayrıca, müşterilerin nakit transferleri yalnızca bankalar veya bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılacak. Platformlar, elden nakit alımı veya teslimatı gerçekleştiremeyecek, nakitleri kendi bünyelerinde saklayamayacak.

Müşteri emirlerinin platformların kendi resmi internet siteleri, mobil uygulamaları veya yetkili personel aracılığıyla alınması esas kabul edildi. WhatsApp, Telegram gibi sosyal medya platformları üzerinden emir alınamayacak ve bu emirlerin kayıtları güvenli şekilde saklanacak.

Platformlar, internet veya telefon üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve kaynak bilgilerini gösteren elektronik log kayıtlarını tutmak zorunda olacak. Bu verilerin saklanmasında zaman damgası kullanılarak veri bütünlüğünün korunması şart koşuldu.

SPK, platformların reklam ve duyurularında yanıltıcı bilgilere yer verilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, mutlak getiri vaadi içeren kampanyalar düzenlenemeyecek ve reklamlarda objektiflik esas olacak.

Kripto varlıkların saklandığı cüzdanların kontrolü, en geç 8 Kasım 2024 tarihine kadar platformlara ait olmalı. Bu tarihe kadar uyum sağlamayan platformlar, kanuni yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Bu yeni esaslar, sektörde güvenliği ve şeffaflığı artırmayı hedefliyor.