Su ürünlerinde hedef "milyar dolar"

15 Aralık 2017

Çiftliklerde üretilen ve avcılık yoluyla elde edilen balık ihracatından gelecek yıl 1 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin su ürünlerindeki ihracatı, balık çiftliklerinin yaygınlaştığı 2000'li yıllarda hızlı bir artış trendi yakaladı.

2000 yılında büyük bölümü av balıklarından 59 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, deniz ve iç sulardaki çiftlik sayısının artmasıyla paralel satışlarını düzenli olarak artırdı.

Ağırlıklı olarak levrek, çipura, alabalık ve orkinos ihracatının yapıldığı sektör, 2007 yılında 324 milyon dolarlık dış satışa ulaştı. Avrupa pazarının ardından hava kargo yoluyla ABD pazarında da iddiasını artıran sektör, geçen yıl ocak-kasım döneminde 708 milyon dolarlık ihracat rakamını yakaladı. 2017 yılının ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 770 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Su ürünlerinde en fazla ihracat sırasıyla Hollanda, İtalya, İngiltere ve Almanya'ya yapıldı. Hava kargoyla yapılan ihracatta ise ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ön plana çıktı.

Bu yıl levrek 282 milyon dolarlık ihracat tutarıyla dünyanın en çok tercih ettiği balık oldu. Çipuradan 224 milyon dolar, alabalıktan 91 milyon dolar, sadece Japonların tercih ettiği orkinostan 39 milyon dolar, diğer türlerden ise 134 milyon dolar gelir elde edildi.

"Sürekli artış kaydediyor"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, yaptığı açıklamada, su ürünlerinde ihracatın 2008'de kısa süreli düşünün dışında 2000 yılından bu yana sürekli artış kaydettiğini söyledi.

Türkiye'de üretilen levrek ve çipuranın Avrupa’da tüm restoranların menülerine girdiğini ve market raflarında yerini aldığını dile getiren Kızıltan, 2017 yılını 850 milyon dolar seviyesinde ihracat ile geride bırakacaklarını ifade etti.

Türkiye'de üretilen balık markalaşacak

Son 10 yılda 2,5 katlık bir artışla Türkiye'nin en başarılı sektörleri arasına girdiklerini dile getiren Kızıltan, dünyada "Türk Balığı"nı markalaştırmak üzere TİM çatısı altında kurulan Türkiye Tanıtım Grubu'na toplam 16 proje sunduklarını bildirdi.

Su ürünlerinde iç tüketimin de artırılmasının önemli olduğuna işaret eden Kızıltan, projeler kapsamında 8 kilogram seviyesinde olan kişi başı tüketimi 15 kilograma çıkarmayı da hedeflediklerini kaydetti.

Kızıltan, "Gireceğimiz yeni pazarlarla ihracatımızı artık milyar dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz. 2018 yılı sonunda 1 milyar dolar ihracat yaparak 2000'de 59 milyon dolar seviyesinden aldığımız ihracatı 17 yılda 17 kat artırma hedefiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

10 balıktan 1'i 'uçarak' gitti

İhracat artışında Türk Hava Yolları'nın hava kargo desteğinin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Kızıltan, 2010 yılında 8 milyon dolar olan havadan ihracatın bu yılın 11 aylık döneminde 73 milyon dolara ulaştığını, ihraç edilen her 10 balıktan 1'inin 40 ülkeye uçarak gittiğini söyledi.

Kaynak: AA