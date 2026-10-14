Süt üreticisine ilave destek: 1 Ocak'tan itibaren geçerli

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Çiğ süt üreticilerinin alacağı desteklerde yeni uygulama koşulları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının 14 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle, belirli şartları karşılayan üreticilere ilave ödeme yapılmasının önü açıldı. Destekten yararlanmak için sütün toplanma ve depolanma koşulları belirleyici olacak.

Soğutulmuş çiğ süte ilave 0,3 katsayı

33400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/28 sayılı Tebliğ ile Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama veya depolama sorumluları tarafından toplanarak belirlenen işleme tesislerine satılan soğutulmuş çiğ süt için ilave 0,3 destek katsayısı uygulanacak.

Söz konusu katsayı, temel destek tutarı üzerinden hesaplanan ek ödemeyi ifade ediyor. Dolayısıyla bütün süt üreticilerine litre başına sabit tutarda yeni bir ödeme yapılması anlamına gelmiyor.

İlave katsayıya ilişkin hüküm daha önce 8 Eylül'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer almıştı. Son düzenlemeyle uygulamanın belge, kayıt ve soğutma tanklarına ilişkin koşulları ayrıntılandırıldı.

Destek için mesleki yeterlilik belgesi şartı

Yeni uygulamada sütü toplayan veya depolayan personelin mesleki yeterliliği temel koşullar arasında bulunuyor. Üreticinin ilave destekten yararlanabilmesi için çiğ süt toplama veya depolama sorumlusuna ait mesleki yeterlilik belgesinin onaylı örneğinin ilgili il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne dilekçeyle teslim edilmesi gerekiyor.

Belge, personelin çalıştığı süt işleme tesisi, süt toplama merkezi, tarımsal amaçlı örgüt veya üretici tarafından sunulabilecek. Düzenleme, yalnızca belgenin bulunmasını yeterli görmüyor. Belgeli personelin ilgili soğutma tanklarıyla ve süt toplama işlemleriyle Bakanlık Süt Kayıt Sistemi üzerinden ilişkilendirilmesi de gerekiyor.

10 tonluk kapasite sınırına dikkat

Süt toplama merkezlerinin kapasitesine göre farklı kayıt koşulları uygulanacak. Toplam tank kapasitesi 10 ton ve üzerinde olan süt toplama merkezlerinde, soğutma tankları için en az bir toplama ve en az bir depolama işlevinin sistemde tanımlanması gerekecek.

Toplam tank kapasitesi 10 tonun altında bulunan merkezlerde ise en az bir toplama veya depolama işlevinin ilgili tankla ilişkilendirilmesi yeterli olacak.

Bu kayıtlar Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) işlenecek. Düzenleme kapsamında süt toplama merkezlerindeki tank kapasitesi, ilave destekten yararlanma koşullarının belirlenmesinde önem taşıyacak.

Kendi tankında süt soğutan üretici de kapsamda

Yeni hükümler, sütünü kendi işletmesindeki soğutma tankında muhafaza ederek doğrudan işleme tesisine satan üreticileri de ilgilendiriyor. Bu üreticilerin ilave destekten yararlanabilmesi için süt toplama işleminin BSKS'ye kaydedilmiş, mesleki yeterlilik belgesine sahip personel tarafından yapılması gerekiyor.

Aynı koşul, üreticinin işletmesinden süt toplama merkezine getirilen çiğ süt için de geçerli olacak. BSKS'ye veri giriş yetkisi bulunan tarımsal amaçlı örgütler veya il ve ilçe müdürlükleri, mesleki yeterlilik belgesiyle ilişkilendirilen soğutma tanklarını üreticiye bildirmekle yükümlü olacak.

Düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli

Tebliğin yürürlük maddesine göre değişiklikler 14 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olacak. Böylece yeni uygulama koşulları, yılbaşından itibaren geçerli olacak şekilde belirlendi. Bununla birlikte düzenlemede ilave destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin ayrı bir ödeme takvimi açıklanmadı.

Üreticilerin destekten yararlanabilmesi için temel destekleme şartlarını da karşılamaları, satış işlemlerini ilgili mevzuata uygun biçimde belgelendirmeleri ve gerekli kayıtların tamamlanması gerekiyor.

Yeni sistemde ilave desteğin alınabilmesi, yalnızca üretilen süt miktarına değil, sütün belgeli personel tarafından toplanmasına ve kayıt koşullarının yerine getirilmesine de bağlı olacak.