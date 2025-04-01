Tarım ve Orman Bakanı'ndan orman köylülerine destek paketi müjdesi!

2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman köylerinde ikamet eden aileler için hazırlanan destek paketlerine yönelik açıklamada bulundu.

Konuya yönelik açıklamasında Bakan Yumaklı şu başlıklara dikkat çekti:

"* Orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz.

* 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak.

* Süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız.

* Orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz.

* Çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz."