Tasfiyelik eşya 260 milyon TL kazandırdı

13 Ocak 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2014'te Ergazi ve Merkez tasfiye işletme müdürlüklerinde başlatılan e-ihale sistemi, halihazırda tüm tasfiye işletme müdürlüklerinde kullanılıyor.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında tasfiyelik hale gelen araç ve eşya satışlarının elektronik ortama taşınarak, satışlara katılan kişi sayısının, rekabetin ve gelirlerin artırılması, ihalelerin daha şeffaf ve hızlı yapılması amacıyla hayata geçirilen e-ihale sisteminin 79 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.

Geçen yıl kaçakçılıkla mücadelede ele geçirilen ve Türkiye'ye yasal yollardan getirilen ancak gümrük mevzuatına uygun bulunmadığı için tasfiyelik kapsamına alınan 6 bin 942 araçla 5 bin 19 grup eşya, ihaleyle satıldı ve bu satışlardan 259 milyon 740 bin lira hasılat elde edildi.

e-ihale sisteminde 2016 yılında 6 bin 848 araç, bin 76 eşya grubunun satışı gerçekleştirilirken bu satışlardan 141 milyon 645 bin lira gelir sağlandı. 2017 yılında ise bir önceki yıla göre toplam hasılatta yüzde 83 artış sağlandı.

Mobil uygulama 30 bin kez indirildi

Android ve IOS işletim sistemi tabanlı akıllı telefon ve tabletlerde e-ihale mobil uygulaması aracılığıyla ihale konusu eşya incelenerek teklif verilebiliyor.

Kullanıma sunulduğu 21 Mart 2017'den bu yana 30 bin kez indirilen mobil uygulamayla e-ihale işlemlerinin önemli bir kısmının mobil cihazlarla yapılması sağlandı.

Satışa sunulan her türlü eşyanın incelenebildiği e-ihale sistemine katılıp teklif verebilmek için üyelik formunun doldurulması ve sisteme üye olunması gerekiyor. Sisteme üyelik aşamasında herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelere katılmak isteyenlerin teklif vermeden önce yeterli miktarda teminatı bankaya yatırmaları talep ediliyor. Üyelerin verdiği teklifler, üçüncü kişi ya da kurum personeli tarafından görüntülenemiyor.

Kaynak: AA