Tatil rotasını Balkanlara çevirenlere uygun bilet fiyatından renkli adreslere tatil tüyoları

Vizesiz sehayat avantajı sağlayan Balkan ülkeleri, son dönemde tatil yapmak için Türkiye'den yurt dışına çıkan kişilerin en çok tercih ettiği rotaların başında geliyor.

2025 yılında Balkan ülkelerine yapılan rezervasyonlarda yüzde 30 artış olduğuna dikkat çeken Sorgulamax.com, tatilcilere avantaj sağlayacak tüyoları paylaştı.

Başkentler tatil rotasının zirvesinde yer alıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir çıkışlı uçuşlarda yoğun ilgi gören Balkan ülkelerinde en çok tercih edilen destinasyonlar arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna, Karadağ'ın başkenti Podgorica, Arnavutluk'un başkenti Tiran ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yer alıyor.

Uçak bileti fiyatları 3 bin 300-6 bin 500 lira arasında

Yapılan fiyat analizlerine göre, bu destinasyonlara yönelik ortalama gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları 3 bin 300 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatlar dönemsel olarak farklılık gösterebilirken, erken rezervasyonla uçuş maliyetlerinde yüzde 20'ye varan indirim sağlanabiliyor.

Uçak bileti fiyatlarını daha düşük tutmak isteyenlerin en az iki-üç ay öncesinden rezervasyon yapmasının avantaj sağlayabileceği kaydedilirken, konaklama ve araç kiralama seçeneklerinin de erken planlamayla daha uygun fiyatlara bulmanın mümkün olduğu belirtildi.

Bütçe dostu zaman dilimi: Bahar

Balkan ülkelerine seyahatte ilkbahar ve sonbaharın tercih edilmesini öneren uzmanlar, bu dönemlerde hava koşullarının daha elverişli, fiyatların daha uygun olduğu belirtiliyor.

Tuna Nehri, Kalemegdan Kalesi, Mostar Köprüsü en çok ilgi gören yerler arasında. Kotor, UNESCO korumasındaki tarihi şehir merkezi ve Adriyatik kıyılarıyla ziyaretçileri cezbederken, Tiran, kültürel çeşitliliği ve gelişen turistik yapılarıyla öne çıkıyor.

Üç ay erken rezervasyon büyük fiyat avantajı sağlıyor

Uçak bileti fiyatlarını daha düşük tutmak isteyenlerin en az iki-üç ay öncesinden rezervasyon yapmasının avantaj sağlayabileceği kaydedilirken, konaklama ve araç kiralama seçeneklerinin de erken planlamayla daha uygun fiyatlara bulmanın mümkün olduğu belirtildi.