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TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını artırdı

Merkez Bankası, 24 Haziran'dan geçerli olmak üzere reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını artırdı.

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Resmi Gazete'nin 24 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı yıllık %9.75'ten %15.75'e, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yıllık %10.75'ten %16.75'e yükseltildi. Merkez Bankası, her iki oranı en son 2022 yılı sonunda değiştirmişti. 

 