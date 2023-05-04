TCMB'nin net uluslararası rezervleri en düşük seviyede

Böylece 6 Şubat'taki depremden sonra net rezervlerde görülen düşüş devam etti. Net rezervlerde altı haftadır kaydedilen aralıksız düşüş 13.63 milyar dolar oldu. Net rezervler geçen yıl 8 Temmuz'da 6.1 milyar dolara kadar gerilemişti.

Rezervler 20 yılın dip seviyesini gördükten sonra TCMB'nin aldığı döviz rezervini artırıcı çeşitli önlemlere rağmen depremden önce ancak dalgalı bir toparlanma sergilemişti.