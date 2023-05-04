TCMB'nin net uluslararası rezervleri en düşük seviyede
TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta 1.93 milyar dolar düşüşle, geçen sene Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi olan 6.36 milyar dolara indi.
Haber Merkezi
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Böylece 6 Şubat'taki depremden sonra net rezervlerde görülen düşüş devam etti. Net rezervlerde altı haftadır kaydedilen aralıksız düşüş 13.63 milyar dolar oldu. Net rezervler geçen yıl 8 Temmuz'da 6.1 milyar dolara kadar gerilemişti.
Rezervler 20 yılın dip seviyesini gördükten sonra TCMB'nin aldığı döviz rezervini artırıcı çeşitli önlemlere rağmen depremden önce ancak dalgalı bir toparlanma sergilemişti.