TEKNOSAB’da 210 milyon dolarlık lojistik hamlesi

Bursa Ticaret ve Sana­yi Odası (BTSO) Yöne­tim Kurulu Başkanı İb­rahim Burkay, TEKNOSAB’da hayata geçirilecek Lojistik Tek­nopark projesinin kent ekono­misini güçlendireceğini söyle­di. Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Ekim 2024’te kurulduğunu ve kısa sürede TL bazında yüzde 126 değer artı­şıyla Türkiye’de en büyük 10 fon arasında lider konuma yükseldi­ğini belirtti. Yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırımla planlanan lo­jistik merkezinin Nisan 2026’da temelinin atılması hedefleniyor.

Risk alarak büyük işler başarmak

TEKNOSAB içerisinde Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini kurmayı hedefledik­lerini ifade eden Burkay, sana­yicinin üretim maliyetlerini dü­şürürken Bursa’yı tedarik zin­cirinin stratejik noktalarından biri haline getireceklerini söyledi. BTSO’nun kent ekonomisine değer ka­tan 60’tan fazla makro projeyi hayata geçir­diğini belirten Burkay, TEKNOSA­B’ın Tür­kiye’nin en bü­yük yüksek teknoloji endüstri bölge­si olduğunu hatırlattı.

650 yatırımcıyla örnek model

TEKNOSAB Lojistik Tekno­park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşunu 18 Ekim 2024’te gerçekleştirdiklerini söyleyen Burkay, bilgilendirme toplantılarıyla Bursa iş dünyası­nın projeye katılımını sağladık­larını kaydetti. Fonun ilk ihra­cıyla 76 milyon dolarlık yatırım alındığını ve 650 yatırım­cıya ulaşıldığını ifade etti. Burkay, “650 yatırımcının 400’ü KOBİ ve esnaflar­dan oluşuyor. Bu proje sa­nayici ve KOBİ’leri bir araya getiren örnek bir model” dedi.

TEKNOSAB Hizmet Destek Alanları’nda ha­yata geçirilecek lo­jistik merkez, 262 bin 600 metrekare kiralana­bilir alana sahip olacak. 300’den fazla yükleme rampası, 2 bin TIR kapasiteli park alanı, soğuk hava depoları ve yapay zekâ destekli altyapı yer alacak. Tesisin enerji ihtiyacının önemli kısmı 12 me­gavatlık güneş enerjisi sistemiy­le karşılanacak. Merkez, Gemlik ve Bandırma limanlarına, demir­yolu hatlarına, otoyol bağlantıla­rına ve havalimanlarına yakınlı­ğıyla Türkiye’nin stratejik lojis­tik noktalarından biri olacak.

Fon performansında liderlik

Fonun performansına ilişkin bilgi de paylaşan Burkay, 30 Ara­lık 2025’te uluslararası finansal denetim ve danışmanlık kurulu­şu PwC tarafından yapılan ilk de­ğerleme sonucunda fon değeri­nin 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yüksel­diğini ifade etti. Bunun TL bazın­da yüzde 125’in üzerinde, dolar bazında ise yüzde 86 değer artışı anlamına geldiğini belirten Bur­kay, fonun Türkiye’deki en büyük 10 fon arasında değer artışında ilk sıraya yerleştiğini ve yatırım­cı sayısı açısından da 537 girişim sermayesi yatırım fonu arasında ilk üçte bulunduğunu söyledi.

Nisan 2026’da temel atılması planlanıyor

Burkay, arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ni­san 2026’da temel atma töreni­nin gerçekleştirileceğini söyledi. Merkezde, ulusal ve uluslarara­sı şirketlerle görüşmeler devam ederken, 2027’nin ilk yarısın­da kiralama anlaşmalarının ta­mamlanması ve yılın son çeyre­ğinde projenin ilk etabının hiz­mete açılması hedefleniyor.