TEKNOSAB’da 210 milyon dolarlık lojistik hamlesi

BTSO, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Projesi ile Bursa’yı küresel tedarik zincirinde stratejik bir konuma taşıyor. 650 yatırımcının destek verdiği fon, kısa sürede yüzde 125'in üzerinde değer artışı ile Türkiye’nin en büyük fonları arasında ilk sıraya yükseldi.

Recep Erçin
TEKNOSAB’da 210 milyon dolarlık lojistik hamlesi

Bursa Ticaret ve Sana­yi Odası (BTSO) Yöne­tim Kurulu Başkanı İb­rahim Burkay, TEKNOSAB’da hayata geçirilecek Lojistik Tek­nopark projesinin kent ekono­misini güçlendireceğini söyle­di. Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Ekim 2024’te kurulduğunu ve kısa sürede TL bazında yüzde 126 değer artı­şıyla Türkiye’de en büyük 10 fon arasında lider konuma yükseldi­ğini belirtti. Yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırımla planlanan lo­jistik merkezinin Nisan 2026’da temelinin atılması hedefleniyor.

Risk alarak büyük işler başarmak

TEKNOSAB içerisinde Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini kurmayı hedefledik­lerini ifade eden Burkay, sana­yicinin üretim maliyetlerini dü­şürürken Bursa’yı tedarik zin­cirinin stratejik noktalarından biri haline getireceklerini söyledi. BTSO’nun kent ekonomisine değer ka­tan 60’tan fazla makro projeyi hayata geçir­diğini belirten Burkay, TEKNOSA­B’ın Tür­kiye’nin en bü­yük yüksek teknoloji endüstri bölge­si olduğunu hatırlattı.

650 yatırımcıyla örnek model

TEKNOSAB Lojistik Tekno­park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşunu 18 Ekim 2024’te gerçekleştirdiklerini söyleyen Burkay, bilgilendirme toplantılarıyla Bursa iş dünyası­nın projeye katılımını sağladık­larını kaydetti. Fonun ilk ihra­cıyla 76 milyon dolarlık yatırım alındığını ve 650 yatırım­cıya ulaşıldığını ifade etti. Burkay, “650 yatırımcının 400’ü KOBİ ve esnaflar­dan oluşuyor. Bu proje sa­nayici ve KOBİ’leri bir araya getiren örnek bir model” dedi.

TEKNOSAB Hizmet Destek Alanları’nda ha­yata geçirilecek lo­jistik merkez, 262 bin 600 metrekare kiralana­bilir alana sahip olacak. 300’den fazla yükleme rampası, 2 bin TIR kapasiteli park alanı, soğuk hava depoları ve yapay zekâ destekli altyapı yer alacak. Tesisin enerji ihtiyacının önemli kısmı 12 me­gavatlık güneş enerjisi sistemiy­le karşılanacak. Merkez, Gemlik ve Bandırma limanlarına, demir­yolu hatlarına, otoyol bağlantıla­rına ve havalimanlarına yakınlı­ğıyla Türkiye’nin stratejik lojis­tik noktalarından biri olacak.

Fon performansında liderlik

Fonun performansına ilişkin bilgi de paylaşan Burkay, 30 Ara­lık 2025’te uluslararası finansal denetim ve danışmanlık kurulu­şu PwC tarafından yapılan ilk de­ğerleme sonucunda fon değeri­nin 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yüksel­diğini ifade etti. Bunun TL bazın­da yüzde 125’in üzerinde, dolar bazında ise yüzde 86 değer artışı anlamına geldiğini belirten Bur­kay, fonun Türkiye’deki en büyük 10 fon arasında değer artışında ilk sıraya yerleştiğini ve yatırım­cı sayısı açısından da 537 girişim sermayesi yatırım fonu arasında ilk üçte bulunduğunu söyledi.

Nisan 2026’da temel atılması planlanıyor

Burkay, arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ni­san 2026’da temel atma töreni­nin gerçekleştirileceğini söyledi. Merkezde, ulusal ve uluslarara­sı şirketlerle görüşmeler devam ederken, 2027’nin ilk yarısın­da kiralama anlaşmalarının ta­mamlanması ve yılın son çeyre­ğinde projenin ilk etabının hiz­mete açılması hedefleniyor.

Kaynak: DÜNYA - BURSA
