TEKNOSAB’da 210 milyon dolarlık lojistik hamlesi
BTSO, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Projesi ile Bursa’yı küresel tedarik zincirinde stratejik bir konuma taşıyor. 650 yatırımcının destek verdiği fon, kısa sürede yüzde 125'in üzerinde değer artışı ile Türkiye’nin en büyük fonları arasında ilk sıraya yükseldi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB’da hayata geçirilecek Lojistik Teknopark projesinin kent ekonomisini güçlendireceğini söyledi. Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Ekim 2024’te kurulduğunu ve kısa sürede TL bazında yüzde 126 değer artışıyla Türkiye’de en büyük 10 fon arasında lider konuma yükseldiğini belirtti. Yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırımla planlanan lojistik merkezinin Nisan 2026’da temelinin atılması hedefleniyor.
Risk alarak büyük işler başarmak
TEKNOSAB içerisinde Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini kurmayı hedeflediklerini ifade eden Burkay, sanayicinin üretim maliyetlerini düşürürken Bursa’yı tedarik zincirinin stratejik noktalarından biri haline getireceklerini söyledi. BTSO’nun kent ekonomisine değer katan 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdiğini belirten Burkay, TEKNOSAB’ın Türkiye’nin en büyük yüksek teknoloji endüstri bölgesi olduğunu hatırlattı.
650 yatırımcıyla örnek model
TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşunu 18 Ekim 2024’te gerçekleştirdiklerini söyleyen Burkay, bilgilendirme toplantılarıyla Bursa iş dünyasının projeye katılımını sağladıklarını kaydetti. Fonun ilk ihracıyla 76 milyon dolarlık yatırım alındığını ve 650 yatırımcıya ulaşıldığını ifade etti. Burkay, “650 yatırımcının 400’ü KOBİ ve esnaflardan oluşuyor. Bu proje sanayici ve KOBİ’leri bir araya getiren örnek bir model” dedi.
TEKNOSAB Hizmet Destek Alanları’nda hayata geçirilecek lojistik merkez, 262 bin 600 metrekare kiralanabilir alana sahip olacak. 300’den fazla yükleme rampası, 2 bin TIR kapasiteli park alanı, soğuk hava depoları ve yapay zekâ destekli altyapı yer alacak. Tesisin enerji ihtiyacının önemli kısmı 12 megavatlık güneş enerjisi sistemiyle karşılanacak. Merkez, Gemlik ve Bandırma limanlarına, demiryolu hatlarına, otoyol bağlantılarına ve havalimanlarına yakınlığıyla Türkiye’nin stratejik lojistik noktalarından biri olacak.
Fon performansında liderlik
Fonun performansına ilişkin bilgi de paylaşan Burkay, 30 Aralık 2025’te uluslararası finansal denetim ve danışmanlık kuruluşu PwC tarafından yapılan ilk değerleme sonucunda fon değerinin 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yükseldiğini ifade etti. Bunun TL bazında yüzde 125’in üzerinde, dolar bazında ise yüzde 86 değer artışı anlamına geldiğini belirten Burkay, fonun Türkiye’deki en büyük 10 fon arasında değer artışında ilk sıraya yerleştiğini ve yatırımcı sayısı açısından da 537 girişim sermayesi yatırım fonu arasında ilk üçte bulunduğunu söyledi.
Nisan 2026’da temel atılması planlanıyor
Burkay, arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nisan 2026’da temel atma töreninin gerçekleştirileceğini söyledi. Merkezde, ulusal ve uluslararası şirketlerle görüşmeler devam ederken, 2027’nin ilk yarısında kiralama anlaşmalarının tamamlanması ve yılın son çeyreğinde projenin ilk etabının hizmete açılması hedefleniyor.