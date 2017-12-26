Tekstil'de 2018'in daha parlak geçmesi bekleniyor

26 Aralık 2017

Tekstilde bu yılın performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini açıklayan sektör temsilcileri, 2018'de 2017'deki gibi bir büyüme ve ihracat trendiyle karşılaşılacağını ön görüyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi, yeni dönem devlet yardımları, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Eximbank'ın finansman ihtiyacına yönelik güçlü ve etkili çözümler gibi ihracatın önünü açan uygulamaların ihracatla büyüyen bir Türkiye tablosu ortaya koyduğunu söyledi.

Gülle, kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu düşürmesine karşın ihracatçıların daha fazla üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam etmesiyle ekonominin büyüdüğünü ifade ederek, "Tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak 2017, ihracat rekorları kırdığımız bir yıl oldu. Yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğinde rekor kırarak yüzde 11,1 büyüdüğünü hatırlatan Gülle, imalat sanayi, hizmet sektörü ve ihracatın büyümeye etkisine bakıldığında, Türkiye'nin büyümesinin sağlam temellere dayandığını ve bu büyümenin sürdürülebilir bir yapısı olduğunu gördüklerini kaydetti.

Gülle, "Dolayısıyla 2018 yılında da benzer bir büyüme ve ihracat trendiyle karşılaşacağımızı öngörüyor, ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyabilmek amacıyla yeni stratejiler geliştiriyoruz." diye konuştu.

"Kapasite kullanım oranları istihdamın habercisi"

İsmail Gülle, tekstil sektöründe büyüme rakamları ve kapasite kullanım oranlarının, yeni yatırımların ve istihdamın habercisi olduğunu vurguladı. Faizlerin çok yüksek olduğunu savunan Gülle, yatırım ve üretim ortamının geliştirilmesi için faizlerin mutlaka düşürülmesi gerektiğini söyledi.

KDV reformunun hayata geçirilmesi ve KDV alacaklarının temininin sağlanması halinde sektörün yatırım için ihtiyaç duyduğu finansmanın da sağlanmış olacağını kaydeden Gülle, yatırım maliyetleri diğer sektörlere göre çok daha fazla olan tekstilin, 2018'de, KDV alacaklarıyla elde edeceği finansmanla planlanan yatırımlarını beklenenin üstünde gerçekleştirmesinin mümkün olacağını kaydetti.

"AB'ye ihracat daha iyi bir noktaya ulaşacak"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de bölgesel istikrarsızlık ve terörün olumsuz yansımalarına karşın bu yılın 11 ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 3'lük artış kaydettiklerini bildirdi.

Tanrıverdi, bu yılı 17 milyar dolarlık ihracatla kapatacaklarını belirterek, Almanya, İngiltere ve İspanya'nın hazır giyim ve konfeksiyonda Türkiye'nin en büyük üçüncü pazarı olma özelliğini sürdürdüğünü, bu yıl Rusya'ya yüzde 60, Irak'a yüzde 28, İspanya'ya yüzde 21,4 ihracat artışı kaydettiklerini aktardı.

AB ile ihracatı doğrudan etkileyen bölgesel gerginlikler ve tansiyonun düştüğünü, bu gelişmeler ışığında 2018'de AB'ye sektörel ihracatın daha iyi bir noktaya ulaşacağını belirten Tanrıverdi, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 71’inin gerçekleştirildiği AB ile tansiyonun düşmesinin ihracat performansına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Tanrıverdi, devamla şunları kaydetti:

"Suriye ve Irak’ta nispeten istikrarlı bir döneme girsek bile ABD'nin Kudüs kararından görülebileceği üzere bölgemiz, yeni gerginliklere gebe görünüyor. Bu tür jeopolitik sorunların elbette ülkemiz ticaretine de olumsuz yansımaları olabileceğini söyleyebiliriz. Öte yandan, döviz kurları ve enflasyondaki artış, fiyata duyarlı ürün grupları için ciddi rekabet sorunlarını beraberinde getiriyor. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu sorunların olumsuz etkisini en aza indirmek için katma değerli üretimin yanı sıra yurt dışı mağazalaşmaya ağırlık vererek rekabetçi konumunu sürdürmeye çalışıyor. Her şeye rağmen 2018’in sektörümüz için 2017’den daha parlak olacağına inanıyorum. 2018'de hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında yüzde 8-10 artış bekliyoruz."

Kaynak: AA