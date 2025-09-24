Temsilcilik açmayan yabancı e-ticaret firmalarına son uyarı: BTK, URL’lerinizi kapatacak

Nagihan KALSIN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP İzmir Mil­letvekili Seda Kaya Ösen’in soru önergesini ya­nıtlayarak, Türkiye’de yerle­şik olmayan yabancı e-ticaret firmalarının faaliyetlerine ve uygunsuz ürün satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, son bir yılda küresel e-ticaret pazar yerle­rinin Türkiye’ye yönelik faa­liyetlerini artırdığını belirte­rek, bu sürecin ekonomik et­kilerinin yanı sıra gümrük mevzuatı, ürün güvenliği ve tüketici hakları açısından da yakından takip edildiğini ifa­de etti.

Bolat, düzenleme kap­samında Türkiye’ye satış ya­pan şirketlerin temsilcilik açma zorunluluğu bulundu­ğunu hatırlattı. Ayrıca gerek­liliklere uyulmaması duru­munda yetkili otoritelerin uy­gunsuz ürünler için satıştan kaldırma talebinde bulunabi­leceğini söyleyen Bolat, bu ta­leplerin 24 saat içinde yerine getirilmemesi halinde BTK aracılığıyla URL kapatma yo­luna gidilebileceğini kaydetti.

Düzenleme kapsamında Türkiye’ye satış yapan e-tica­ret firmalarına temsilcilik aç­ma zorunluluğuna işaret eden Bolat, “Gerekliliklere uyul­maması durumunda dene­tim otoritesinden gelen ilan kaldırma taleplerinin 24 saat içerisinde yerine getirilme­si beklenmektedir. Mevzuata aykırı bir şekilde piyasaya arz edilen ürünlere yönelik yet­kili kuruluş tarafından tes­pit edilen uygunsuz ürünle­rin satıştan kaldırılması talep edilecek, uygunsuzluğun de­vam etmesi halinde ise BTK üzerinden URL kapatma yo­luna gidilebilecektir” açıkla­masında bulundu.

“E-ticarette ürün güvenliği projesi” devrede

Bolat, daha önce de günde­me gelen kanserojen ve toksik madde içeren ürünlerin sa­tışına devam edilmesi halin­de Bilgi Teknolojileri ve İle­tişim Kurumu’nun (BTK) bu firmaların sitelerini erişime engelleyeceğinin altını çiz­di. Bolat, yönetmeliğe aykırı davranan firmalara yaptırım­lar uygulanacağını ifade ede­rek, “İnternetten alışveriş ya­pan vatandaşlarımıza güvenli ve standardına uygun ürünle­rin ulaşması sağlanırken ku­rallara uyan yerli üreticimi­zin hem başka ülkelerden ge­len güvensiz ürünlerle hem de yurtiçinde olup da düzen­lemelere uyum sağlamayan­ların haksız avantaj elde et­mesinin önüne geçilecektir” dedi. Bolat “E-ticarette Ürün Güvenliği Projesi” kapsamın­da ise elektronik ticaret dene­timlerinin etkinleştirilmesi için yerli bir yazılımın gelişti­rildiğini söyledi.

“Denetimler tüketicinin şikâyetine bırakılmasın”

Bolat’ın açıklamalarını değerlendiren CHP’li Seda Kaya Ösen, henüz bir yaptırımın uygulanmamış olmasını eleştirdi. Ösen, "Bakan Bolat, alınacak önlemleri sıralamış ancak henüz atılmış bir adımdan bahsetmemiş. Özellikle değeri 30 euroyu geçmeyen eşyaların denetiminin tüketici şikâyetine bırakılması, halk sağlığını bu firmaların insafına terk etmek anlamına geliyor" dedi. Ösen, halk sağlığını yakından ilgilendiren bu konuda takibin sürdürüleceğini ve sağlıklı bir yanıt alınana kadar konuyu ısrarla gündemde tutacaklarını belirtti. Bu durumun, tüketicilerin sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri artırdığını ve Bakanlığın bu konuda daha proaktif olması gerektiğini savundu.

30 kilo ve 30 euro sınırı

Bolat, "Yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişi adına gelen, ticari miktar veya mahiyet arz etmeyen, miktarı brüt 30 kilogramı, değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşya için tek ve maktu vergi tahsil edilmekte, anılan eşyanın beyanı operatör hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında yapılarak ilgilisine teslim edilmektedir" dedi.