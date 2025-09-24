Temsilcilik açmayan yabancı e-ticaret firmalarına son uyarı: BTK, URL’lerinizi kapatacak
Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yabancı e-ticaret firmalarının ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, güvensiz ürünler için iletilen ilan kaldırma taleplerinin 24 saat içerisinde yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, “Aksi halde BTK aracılığıyla URL kapatma yoluna gidilebilecek” dedi.
Nagihan KALSIN
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in soru önergesini yanıtlayarak, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı e-ticaret firmalarının faaliyetlerine ve uygunsuz ürün satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, son bir yılda küresel e-ticaret pazar yerlerinin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini artırdığını belirterek, bu sürecin ekonomik etkilerinin yanı sıra gümrük mevzuatı, ürün güvenliği ve tüketici hakları açısından da yakından takip edildiğini ifade etti.
Bolat, düzenleme kapsamında Türkiye’ye satış yapan şirketlerin temsilcilik açma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca gerekliliklere uyulmaması durumunda yetkili otoritelerin uygunsuz ürünler için satıştan kaldırma talebinde bulunabileceğini söyleyen Bolat, bu taleplerin 24 saat içinde yerine getirilmemesi halinde BTK aracılığıyla URL kapatma yoluna gidilebileceğini kaydetti.
Düzenleme kapsamında Türkiye’ye satış yapan e-ticaret firmalarına temsilcilik açma zorunluluğuna işaret eden Bolat, “Gerekliliklere uyulmaması durumunda denetim otoritesinden gelen ilan kaldırma taleplerinin 24 saat içerisinde yerine getirilmesi beklenmektedir. Mevzuata aykırı bir şekilde piyasaya arz edilen ürünlere yönelik yetkili kuruluş tarafından tespit edilen uygunsuz ürünlerin satıştan kaldırılması talep edilecek, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise BTK üzerinden URL kapatma yoluna gidilebilecektir” açıklamasında bulundu.
“E-ticarette ürün güvenliği projesi” devrede
Bolat, daha önce de gündeme gelen kanserojen ve toksik madde içeren ürünlerin satışına devam edilmesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bu firmaların sitelerini erişime engelleyeceğinin altını çizdi. Bolat, yönetmeliğe aykırı davranan firmalara yaptırımlar uygulanacağını ifade ederek, “İnternetten alışveriş yapan vatandaşlarımıza güvenli ve standardına uygun ürünlerin ulaşması sağlanırken kurallara uyan yerli üreticimizin hem başka ülkelerden gelen güvensiz ürünlerle hem de yurtiçinde olup da düzenlemelere uyum sağlamayanların haksız avantaj elde etmesinin önüne geçilecektir” dedi. Bolat “E-ticarette Ürün Güvenliği Projesi” kapsamında ise elektronik ticaret denetimlerinin etkinleştirilmesi için yerli bir yazılımın geliştirildiğini söyledi.
“Denetimler tüketicinin şikâyetine bırakılmasın”
Bolat’ın açıklamalarını değerlendiren CHP’li Seda Kaya Ösen, henüz bir yaptırımın uygulanmamış olmasını eleştirdi. Ösen, "Bakan Bolat, alınacak önlemleri sıralamış ancak henüz atılmış bir adımdan bahsetmemiş. Özellikle değeri 30 euroyu geçmeyen eşyaların denetiminin tüketici şikâyetine bırakılması, halk sağlığını bu firmaların insafına terk etmek anlamına geliyor" dedi. Ösen, halk sağlığını yakından ilgilendiren bu konuda takibin sürdürüleceğini ve sağlıklı bir yanıt alınana kadar konuyu ısrarla gündemde tutacaklarını belirtti. Bu durumun, tüketicilerin sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri artırdığını ve Bakanlığın bu konuda daha proaktif olması gerektiğini savundu.
30 kilo ve 30 euro sınırı
Bolat, "Yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişi adına gelen, ticari miktar veya mahiyet arz etmeyen, miktarı brüt 30 kilogramı, değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşya için tek ve maktu vergi tahsil edilmekte, anılan eşyanın beyanı operatör hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında yapılarak ilgilisine teslim edilmektedir" dedi.