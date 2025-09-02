TEPAV ağustos verilerini duyurdu: Gıda enflasyonunda 3 ay sonra yeniden hızlanma

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos 2025 Gıda Fiyat Endeksi’ni (TEGE) açıkladı. Buna göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,58 oldu. Böylece üç ay sonra aylık artış yeniden yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Aynı dönemde farklı kuruluşların verileri de benzer seviyelerde gerçekleşti. İTO-İTÜFE yüzde 2,28, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ise yüzde 2,64 arttı.

Sebze ve meyvede dalgalı seyir

Ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatlarında dikkat çeken hareketler gözlendi.

* Düşüş yaşayan ürünler: Sivri biber, domates, çarliston biber

* Fiyatı hızla artanlar: Kıvırcık, salatalık, armut

* Taze sebze ve meyve dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ve ayranda yaşandı. * Buna karşılık çay, hazır kahve ve cipslerde düşüş kaydedildi.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 40’a yaklaştı

Yıllık bazda gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 28,5, İTO-İTÜFE ile yüzde 35,4, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 40,7 olarak hesaplandı. Böylece farklı kuruluşların verileri yıllık gıda fiyatlarındaki sert artışı ortaya koydu.