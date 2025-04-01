TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "İhtiyaca yönelik ekim ve doğru nakliye ile fiyat artışları önlenebilir"

Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında sürekli artan sebze, meyve ve bakliyat fiyatları geliyor. Bu noktadan yola çıkan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, belli uygulamalar hayata geçirildiği takdirde, söz konusu fiyat artışlarının önlenebileceğini açıkladı.

"Vatandaşın sofrasındaki en önemli kalemler..."

"Çiftçimiz ürettiğinden yeterli kazanç sağlayamazsa ekim yapamaz ve bu durum fiyatların düşmesini engeller. Sonuç olarak, vatandaş ile esnaf karşı karşıya kalır" diyen Palandöken sözlerine, "Vatandaşın sofrasındaki en önemli kalemleri sıralamaya çalışıyorum. Bakliyat, sebze, meyve ve tarla bitkileri önemli diyoruz, ancak bu ürünlerle yemek yapılabilmesi için zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi temel yağlar da büyük önem taşır. Zeytin ağacı uzun ömürlüdür fakat zeytin ve yağın soframıza ulaşabilmesi için tedarik zincirinin iyi planlanması ve fiyatlarının kontrol altında tutulması gerekir. Tarımsal alanların yönetiminde bu husus da dikkate alınmalıdır" diyerek devam etti.

"Esnaf ve vatandaş karşı karşıya gelmemeli"

Ürün fiyatlarının düşebilmesi için nakliyenin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Meyve ve sebzelerin doğru şekilde nakledilmemesi de fiyatların yükselmesine neden oluyor. Ürünlerin bilinçsiz taşınması ve muhafaza edilmemesi, ciddi kayıplara yol açarak çiftçiyi, vatandaşı ve esnafı zor durumda bırakıyor. Bu yüzden, planlı bir tarım ve nakliye politikasının zaman kaybedilmeden uygulanması şart" diye konuştu.

"Fiyat artışına planlı tarım önlemi"

Tarımsal bölgelerin haritaları çıkarılarak üreticiye rehberlik edilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı: "Mevsimsel olarak hangi ürünlerin hangi bölgelerde soğuktan ve dondan etkilenmeyecek şekilde üretileceği belirlenmelidir... Baştan itibaren doğru bir planlama yapılırsa, bu ürünlerin bölgesel olarak dengeli üretilmesi sağlanabilir ve fiyat dalgalanmaları önlenebilir. Tarımsal bölgelerin haritalarının çıkarılması, hava durumu ve rüzgâr yönlerinin belirlenmesi, uygun ekim alanlarının tespit edilmesi gereklidir. Ziraat mühendisleri ve tarım il müdürlükleri, bu bölgelerde hangi ürünlerin ekilip ekilmeyeceğini belirleyerek çiftçiye rehberlik etmelidir. Ancak bu şekilde fiyatlar gerileyebilir, vatandaş rahatlayabilir ve herkes temel gıda ürünlerine daha kolay erişebilir."