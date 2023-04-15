THY’nin 2033 yılı ciro hedefi 50 milyar dolar

Türk Hava Yolları (THY), 2023-2033 dönemi stratejisi ve hedeflerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımladığı açıklamayla duyurdu.

THY tarafından KAP'ta yayımlanan açıklamada, son 20 yılda kapasite, yolcu sayısı ve karlılıkta sektör ortalamasının üzerinde büyüme göstererek Türkiye'nin ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan THY'nin, kuruluşunun 100. yılına ilişkin hedeflerini kamuoyuna duyurmaktan memnuniyet duyduğu belirtildi. Ortaklığın, tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde 2033 vizyonu çerçevesinde belirlenen stratejik odakları şu şekilde özetlendi:

Çalışan sayısı 150 bini aşacak

"Ortaklığımızın konsolide cirosunun 2033 yılında 50 milyar doları geçmesi, ortaklığımızın nakit üretme gücünü gösteren FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) marjının 2023- 2033 döneminde yüzde 20-25 aralığında olması, güçlü finansal yapımızın sürdürülebilirliği için verimliliğin arttırılması, mali disiplinin bozulmadan devam ettirilmesi ve ilave gelir fırsatlarının yaratılması, 2033 yılında 140 milyar dolarlık katma değerin ülkemiz ekonomisine sunulması, 2023 yılı sonunda 435'e ulaşması beklenen uçak sayımızın 2033 yılında 800'ü aşması ve uçulan havalimanı sayısının 400'e ulaşması, yolcu kapasitesinin yıllık ortalama yüzde 7 artarak 2023 yılına göre 2 katına çıkması, 2023 yılında 85 milyonu geçmesi beklenen yolcu sayımızın 2033 yılında 170 milyonun üzerine çıkması, tüm iştiraklerimiz ile birlikte çalışan sayımızın 150 bine ulaşması, dünyanın en büyük hava kargo terminallerinden biri olan SmartIST'in sunduğu imkânlardan faydalanılarak taşınan kargonun 2023 yılına göre 2 katına yükseltilmesi ve dünyanın ilk üç kargo hava yolundan biri olunması, AnadoluJet'in rekabet gücünü artıracak şekilde marka konumlandırmasının, gelir kompozisyonunun ve maliyet yapısının yeniden kurgulanarak şirketleştirilmesi ve tamamı yeni nesilden oluşacak 200 uçaklık filoya sahip olunması."

Müşteri deneyiminin ve THY'nin marka algısının güçlendirilmesine yönelik olarak, yolculara bütünleşik ve tüm kanallarda kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması, kabin içi dönüşümün tamamlanıp uçuş konforunun arttırılması, Miles & Smiles sadakat programının geliştirilmesi, aktif üye sayısının arttırılması, dijital dönüşüm alanında yeni projeler geliştirerek en iyi dijital deneyim sunan 3 hava yolundan biri olunmasının hedeflendiği belirtildi.

Sürdürülebilir bir hava yolu şirketi olunması hedefiyle ise filodaki yeni nesil uçak oranının yükseltilmesi, kullanılmakta olan sürdürülebilir havacılık yakıtı miktarının arttırılması, LEED sertifika sahibi bina sayısı ile birlikte yenilenebilir enerji kullanım oranının arttırılması, karbon emisyonunu dengeleme projeleri ile 2050 yılına kadar "karbon nötr" hava yolu olunmasının hedeflendiği aktarıldı.