Ticaret Bakanlığı 4 aylık denetim bilançosunu açıkladı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozabilecek ve iç piyasadaki istikrarı olumsuz etkileyebilecek her türlü uygulamaya karşı denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

2026 yılının ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 170 bin 11 firma ile 21 milyon 173 bin 893 ürün incelendi. Yapılan denetimler sonucunda toplam 1,1 milyar TL idari para cezası kesildi.

Fahiş fiyat denetimlerinde 389 milyon TL ceza

Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2026 yılında 31 bin firma denetlendi. Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 bin 901 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 476,6 milyon TL ceza uygulandı.

Uygulanan cezaların en büyük bölümünü 389,4 milyon TL ile fahiş fiyat denetimleri oluşturdu. Ayrıca otomotiv sektörüne 38,3 milyon TL, emlak sektörüne 21,9 milyon TL, kuyum sektörüne ise 2,9 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde uygulanan ceza tutarı ise 21,9 milyon TL olarak açıklandı.

Tüketici işlemleri ve reklamlara sıkı denetim

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde ise 2026 yılının ilk dört ayında 20 bin 190 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırılık tespit edilen 667 firmaya toplam 364,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar, taksitli satışlar ve paket tur sözleşmeleri gibi tüketici işlemlerine ilişkin aykırılıklar nedeniyle 258 milyon TL ceza kesildi.

Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 100 milyon TL, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi faaliyetlerinde ise 6,1 milyon TL ceza uygulandığı bildirildi.

81 ilde denetimler sürdü

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde de 118 bin firma ve 21,1 milyonu aşkın ürün kontrol edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 25 bin 198 firmaya toplam 350 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.