Ticaret Bakanlığı çalışmalara başladı! Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek

Dubai çikolatasına artan talebe paralel olarak artan Antep fıstığı fiyatları, baklavacılık sektörü temsilcilerinin Suriye'den fıstık ithalatının yapılmasını talep etmesine neden oldu. Fiyat artışını durdurmak için yapılan talebe olumlu yanıt veren Ticaret Bakanlığı, Suriye'den ithalatın önünü açmak için çalışmalara başladı.

2024 Antep fıstığı ithalat-ihracat verileri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye 2024 yılında 3 milyon 357 bin dolarlık Antep fıstığı ithal etti ve söz konusu dönemde ithal edilen Antep fıstığı miktarı 301,4 ton oldu. İhracat miktarı ise 2024'te 8 bin 828 ton oldu ve 94 milyon 26 bin dolarlık gelir elde edildi.