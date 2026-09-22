Ticaret savaşında dengeler değişiyor: Dünya ABD’den uzaklaşıyor

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ABD'nin gümrük tarifeleri üzerinden yürüttüğü ticaret politikası küresel ticarette yeni dengeleri beraberinde getiriyor. Cato Institute yardımcı akademisyeni ve University of Central Florida Küresel İlişkiler Profesörü James Bacchus, ABD'nin ticaret ortaklarının Washington'a olan bağımlılıklarını azaltmak amacıyla yeni anlaşmalara yöneldiğini belirtti.

Bacchus, InsideSources için kaleme aldığı değerlendirmede, ABD ile Kanada arasında ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) uzatılmasına yönelik görüşmelerin çökmesinin ardından yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Kanada rotayı Avrupa'ya çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Kanada ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararının ardından Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Avrupa Birliği ile ekonomi ve güvenlik görüşmelerine hazırlanması, Bacchus'a göre küresel ticaretteki değişimin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Carney'nin duyurduğu görüşmelerin sonbaharda yapılması planlanırken ABD'nin bu müzakere sürecinde yer almayacağı belirtildi.

Bacchus, Washington'ın ekonomik gücünü kullanarak ticaret ortakları üzerinde baskı kurmaya çalıştığını, buna karşılık söz konusu ülkelerin ABD'yi devre dışı bırakabilecek yeni ticari ilişkiler geliştirmeye başladığını savundu.

27 eyalet için Kanada detayı

Kanada'nın ABD ekonomisindeki yerine de dikkat çekilen değerlendirmede, ülkenin 27 ABD eyaletinin en büyük ihracat pazarı olduğu aktarıldı.

Bacchus'un aktardığı verilere göre Michigan'ın toplam ihracatının yüzde 39'u, Wisconsin'in ise yüzde 31'i Kanada'ya yapılıyor. Pennsylvania, Georgia, Minnesota ve Kuzey Carolina da Kanada'nın önemli ihracat pazarı olduğu eyaletler arasında bulunuyor.

İki yıl önce Kanada'nın en büyük ihracat pazarı olduğu ABD eyaletlerinin sayısının 36 olduğu belirtildi.

Tarifeler beklenenin tersine mi çalışıyor?

Bacchus, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde uygulamaya aldığı kapsamlı gümrük tarifelerinin ABD'nin ticaret ortakları üzerindeki etkisini de değerlendirdi.

Trump'ın 2 Nisan'da “Kurtuluş Günü” adı altında açıkladığı tarifelerin ardından ABD'nin farklı ülke ve ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri uygulamaya başladığını hatırlatan Bacchus, bu politikanın Washington'ın hedeflediğinin tersine sonuçlar doğurduğu görüşünü dile getirdi.

Bacchus'a göre tarifeler, diğer ülkeleri ABD pazarına daha bağımlı hale getirmek yerine alternatif ticaret ortakları aramaya yöneltti.

ABD'siz yeni ticaret anlaşmaları

Değerlendirmede, ABD korumacı ticaret politikalarına ağırlık verirken diğer ülkelerin kendi aralarındaki ekonomik işbirliğini artırdığına dikkat çekildi.

Bacchus, birçok ülkenin ticaretin serbestleştirilmesine yönelik politikalarını sürdürdüğünü ve ABD'nin taraf olmadığı yeni ticaret anlaşmalarının gündeme geldiğini belirtti.

Kanada'nın Avrupa Birliği ile ekonomi ve güvenlik alanında görüşmelere yönelmesini de bu eğilimin örneklerinden biri olarak gösteren Bacchus, küresel ticarette ABD dışındaki ekonomik entegrasyonun Amerikan kamuoyunda yeterince görünür olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Bacchus'a göre ABD'nin yüksek tarifelere dayalı politikasını sürdürmesi halinde ülkelerin Washington dışındaki ticari ortaklıklarını güçlendirme eğilimi de devam edebilir.