Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Haziran ayına ilişkin açılan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.

Buna göre, 2025’in ilk 6 ayında, 2024’ün ilk yarısına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,9 oranında azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 19,1 oranında arttı.

Aynı yılın ilk yarısında, 2024’ün ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,4 oranında arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,2 azalış oldu.

Haziranda kurulan şirket sayısı arttı

Öte yandan, 2025 yılının haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, kurulan şirket sayısı yüzde 11, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43,4 oranında arttı. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 11,8 oranında azaldı.

Aynı ayda kapanan şirket sayısı 2024 yılının haziran ayına göre yüzde 27,1, kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 28,5 oranında arttı.

Mayıs ayına göre azalma var

Haziranda, mayıs ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,9 kurulan kooperatif sayısı da yüzde 29,3 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı da yüzde 12,1 oranında azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 20,3 oranında arttı.

Haziranda tüm illerde şirket kuruldu

2025 yılının haziran ayında kurulan toplam 7 bin 465 şirket ve kooperatifin yüzde 87’si limited şirket, yüzde 11,2’si anonim şirket, yüzde 1,8’i ise kooperatif olarak kayıtlara geçti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3’ü İstanbul, yüzde 10,7’si Ankara ve yüzde 6,3’ü İzmir’de kuruldu.

Söz konusu ayda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Bu yıl 53 binden fazla şirket ve kooperatif kuruldu

2025 yılında toplam 53 bin 214 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 46 bin 561 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 59’unu, 5 bin 660 anonim şirket ise yüzde 41’ini oluşturdu.

Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mayıs ayına göre yüzde 46 oranında azaldı.

Haziranda hangi sektörlerde şirket açıldı?

2025 yılının haziran ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 406’sı ticaret, bin 47’si inşaat ve 971’i imalat sektöründe kuruldu. Haziran 2025’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 546’sı inşaat, 271’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79’u imalat faaliyetleri sektöründe kurulduğu açıklandı.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 980’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 309’u imalat, 234’ü inşaat faaliyetler sektöründe gerçeklşti.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 470’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214’ü inşaat, 132’si imalat faaliyetleri sektöründeydi.

Haziranda 479 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Haziran 2025’te kurulan 479 yabancı ortak sermayeli şirketin 300’ü Türkiye, 13’er adet olmak üzere İran ve Pakistan, 12’şer adet olmak üzere Çin ve Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 479 yabancı ortak sermayeli şirketin 66’sı anonim, 413’ü limited şirket olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında kurulan şirketlerin 386’sı uzmanlaşmamış toptan ticaret, 139’u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 130’u bilgisayar programlama faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

TOBB, mayısta kurulan şirket sayısını, 8 bin 765 olarak açıklamıştı.