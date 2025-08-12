Toplam ciro yıllık yüzde 45,0, aylık yüzde 3,6 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2025 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2025 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 45,0 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 32,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 53,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 41,1 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 3,6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Haziran ayında aylık yüzde 3,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 6,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,1 arttı.
Ayrıntılar geliyor...