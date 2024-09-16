Trump destekli Kripto projesi 'World Liberty Financial' bu gece çıkıyor

2024 Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve oğulları tarafından desteklenen yeni bir kripto para projesi bu gece lansmana çıkıyor. World Liberty Financial adlı bu proje, Trump'ın finansal sistemde köklü bir değişim yaratma hedefinin bir parçası olarak piyasaya sürülüyor. Projenin lansmanı, TSİ 03.00'te X Spaces'te (eski adıyla Twitter Spaces) canlı yayınla gerçekleştirilecek.

"Gelecek kriptoda"

Trump, geçtiğimiz hafta Twitter (X) hesabından paylaştığı bir video ile projeye dair ilk ipuçlarını verdi. Yayınladığı video klipte Trump, "Geleceği kripto ile kucaklıyoruz ve yavaş ve modası geçmiş büyük bankaları geride bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, bu yeni finansal girişimin klasik bankacılık sistemine meydan okuyacağını belirtti.

Kripto dünyasına "Trump eli" değecek

Eski Başkan Donald Trump, kripto paralarla ilgili geçmişte temkinli bir duruş sergilemiş olsa da, World Liberty Financial projesi ile bu alanda güçlü bir adım atıyor. Proje, sadece Trump'ın değil, en büyük oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump tarafından da destekleniyor.

Lansman detayları

X Spaces üzerinden yapılacak olan lansman, kripto dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda. Dünya çapındaki yatırımcılar, Trump ve oğullarının desteklediği bu projenin, kripto piyasasında nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.

World Liberty Financial, geleneksel bankacılık sistemine karşı alternatif bir çözüm sunmayı hedeflerken, kripto dünyasında yeni bir soluk getireceği tahmin ediliyor. Trump’ın bu adımı, finans dünyasında önemli bir dönüm noktası olabilir.