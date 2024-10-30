Trump ihtimalleri tarihi zirveye taşıyor! Bitcoin, 74 bin dolar rekoruna yaklaştı
Bitcoin, Mart ayında kaydettiği 74 bin dolar rekoruna yaklaşarak 73 bin 564 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, Ether ve Dogecoin gibi diğer dijital varlıkların da yükselişine katkı sağladı. Bloomberg'e göre Bitcoin’in yükselmesinde, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçileceği beklentisi etkili oldu.
Bitcoin, Mart ayında kırdığı 74 bin dolarlık rekor seviyesine yaklaşarak Salı günü 73 bin 564 dolara kadar yükseldi. Kripto piyasalarındaki bu hareketlilik, Ether ve Dogecoin gibi diğer dijital para birimlerinin de değer kazanmasına neden oldu.
Bloomberg’in analizine göre, Bitcoin'deki yükselişin arkasında, Donald Trump'ın ABD başkanlığına yeniden seçilme beklentisi etkili oluyor.
Bu spekülasyonlar, kripto yatırımcılarını harekete geçirirken piyasada likidite kısıntısına da yol açtı ve bu da diğer kripto para birimlerinin fiyatlarını yükseltti.