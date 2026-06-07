Trump'tan yeni Fed Başkanı Warsh'a mesaj: Faiz artırmak için hiçbir neden yok

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği röportajda para politikası ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni FED Başkanı Kevin Warsh’ın göreve başlamasına ilişkin konuşan Trump, "Kevin harika biri ve istediğini yapmasını istiyorum" dedi.

Ekonominin çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Sorun şu ki, ekonomi iyi gittiğinde hemen faiz artırmak istiyorlar. Bunun tam tersi olmalı. Eskiden ekonomik veriler iyi geldiğinde piyasalar yükselirdi. Şimdi iyi veriler gelince piyasa düşüyor. Çünkü insanlar faiz artırımı geleceğini düşünüyor. Faiz artırmak için hiçbir neden yok" dedi.

Trump, "Faizlerin düşmesini görmek isterim. Çünkü ekonomiyi dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük makineye dönüştürebiliriz. Harika gidiyoruz. Daha fazla fabrika inşa ediyoruz. Ülkemize diğer ülkelerden ve yatırımcılardan tarihte hiç olmadığı kadar para geliyor. Yüksek faizlerle bunu öldürmek istemiyorum. Büyüme, sahip olabileceğiniz en büyük şeydir ve büyüme enflasyona neden olmaz" dedi.

Kevin Warsh’ın faiz artırımı kararı alması halinde bundan rahatsız olup olmayacağı sorusuna Trump, "Kevin’e büyük saygım var ama benim gördüğüm şu; bir ülke iyi gidiyorsa, faiz artırımı yapılarak cezalandırılmamalı. Tam tersine teşvik edilmeli. Borcumuz var, çözmek istediğimiz başka meseleler var. Orduya daha fazla yatırım yapmak istiyorum" cevabını verdi.