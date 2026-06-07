100 günlük savaşın küresel ekonomiye faturası ne oldu?

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Orta Doğu'da savaşın başlamasının üzerinden 100 gün geçerken, kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik belirsizlik küresel piyasalarda etkisini göstermeye devam ediyor.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamazken, taraflardan gelen farklı açıklamalar ve zaman zaman yaşanan askeri hareketlilik piyasaların odağında yer alıyor.

Kırılgan ateşkes süreci diplomasi için alan oluştursa da çatışmaların uzaması petrol fiyatlarından tahvillere, hisse piyasalarından enflasyona kadar birçok alanda baskı yaratıyor.

Wall Street kayıplarını telafi etti

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarının ardından küresel hisse piyasalarında satış baskısı yaşandı.

Bazı piyasalarda toparlanma sınırlı kalırken, Wall Street endeksleri savaşın ilk etkilerini geride bıraktı. Yatırımcıların jeopolitik riskler, yüksek petrol fiyatları ve enflasyon baskılarına rağmen teknoloji şirketlerine yönelik ilgisini sürdürmesiyle S&P 500 yeni zirveleri test etti.

Özellikle yapay zeka yatırımlarının hız kazanması, ABD ve Asya'da bu alandan fayda sağlayan şirket hisselerine destek verdi.

Avrupa piyasalarında ise enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle daha zayıf bir görünüm izlendi.

Tahvil piyasasında faiz baskısı sürüyor

Savaşın başlamasının ardından küresel tahvil piyasalarında da oynaklık arttı.

Yatırımcıların daha yüksek enflasyon ve sıkı para politikası beklentilerini fiyatlamasıyla tahvil getirileri yükseldi.

ABD'de 30 yıllık tahvil faizi son yılların en yüksek seviyelerine ulaşırken, benzer hareket birçok büyük ekonomide de görüldü.

Uzmanlar, yüksek enflasyon ve faiz ortamının uzun süre devam etmesinin ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Petrol fiyatlarında Hürmüz Boğazı etkisi

Orta Doğu'daki en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler petrol piyasalarında yakından takip ediliyor.

Savaş sürecinde arz endişelerinin artması, petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu.

Fiyatlar zirve seviyelerden geri çekilse de savaş öncesi dönemin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Brent petrolün çatışma öncesine göre yaklaşık yüzde 36, ABD tipi WTI petrolün ise yaklaşık yüzde 50 daha yüksek seviyede işlem gördüğü belirtiliyor.

Enerji arzında yaşanabilecek yeni aksaklıkların petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Enflasyon endişeleri yeniden güçlendi

Savaşın etkileri yalnızca finans piyasalarıyla sınırlı kalmadı.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş, ABD başta olmak üzere birçok büyük ekonomide enflasyon üzerindeki baskının artmasına neden oldu.

Petrol, doğal gaz, jet yakıtı ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlar küresel fiyat görünümünde belirleyici olurken, ABD’de tüketici enflasyonu nisanda yıllık yüzde 3,8 ile yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Orta Doğu kaynaklı enerji arzına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi halinde küresel piyasalarda enflasyon ve büyüme risklerinin daha belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor.