Kırmızı ette yeni dönem: Üreticiye güvence, tüketiciye uygun fiyat

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Gelir Garantili Besicilik Projesi, küçük ölçekli besicilere yönelik destek mekanizmasıyla dikkat çekiyor.

Proje çerçevesinde, ESK'ye ayrılan tarife kontenjanı kapsamında bu yıl 108 bin baş besilik hayvanın küçük ölçekli üreticilere verilmesi planlanıyor.

Üreticiye gelir güvencesi sağlayacak

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, uygulamanın üreticinin gelirini korurken tüketicinin daha uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşmasını hedefleyen dengeli bir model olduğunu ifade etti.

Sürecin tamamen dijital ortamda ve objektif puanlama sistemiyle yürütülmesinin şeffaflık açısından önemli olduğunu belirten Hacıince, "3 bin 600 küçük aile işletmesinin desteklenmesi, üretimi tabana yayarak sektörün üretim tabanını genişletmekte ve kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunmaktadır." dedi.

Hacıince, projenin üreticiyi enflasyona karşı koruyacağını ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Orta ve uzun vadede güçlenen canlı hayvan varlığı, ülkemizin et arzındaki dışa bağımlılığını azaltacak stratejik bir kazanımdır. Bu modelin kurumsallaşarak süreklilik kazanmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada fiyat istikrarı beklentisi

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan ise projenin sektör adına önemli bir adım olduğunu belirterek, üretime kazandırılacak 108 bin başlık kapasitenin hem hayvan varlığını artıracağını hem de işleme tesislerine düzenli karkas et akışı sağlayacağını söyledi.

Besicilik süreci sonunda hayvanların sözleşmede belirlenen fiyat üzerinden ESK tarafından geri alınmasının piyasadaki spekülatif hareketleri sınırlandırabileceğini ifade eden Yücesan, bu durumun fiyat öngörülebilirliğini artıracağını dile getirdi.

Küçük işletmelere destek

Yücesan, küçük işletmelerin desteklenmesine yönelik modelin önemine dikkat çekerek, "Ülkemizdeki küçük işletmecilerin büyük firmalarla rekabet edemiyor olmasından dolayı küçük işletmecilerin kendi arazisinde üretimi yapmasıyla sonuçlanacak bir model ortaya çıkmış oldu. Yüzde 26 gibi bir uygun fiyatla verilerek onların daha iyi para kazanması, önümüzdeki dönemde et piyasasında istikrarlı bir fiyata ulaşılabilmesi ve yüksek fiyatlarla karşılaşılmaması açısından önemli. Projenin, ESK ve güçlü bir yerli tedarik tarafından yürütülüyor olmasıyla piyasa geneline yüzde 20 etki yapacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da uygulamanın küçük aile işletmelerinin desteklenmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, Avrupa'daki benzer sistemlere yakın bir model oluşturulduğunu söyledi.

Projenin et fiyatlarına da olumlu yansıyacağını ifade eden Yardımcı, "Böyle bir sistem olursa, et fiyatları da sabitlenmiş olur. Böylece söz konusu giderlerde de enflasyona göre artış yapılır. Avrupa'da da, 30'lu, 50'li veya 80'li hayvanlara devlet yüzde 40 ile yüzde 80 arasında teşvik veriyor. Böyle bir sistem de Avrupa'daki sisteme yaklaşmış olur." dedi.