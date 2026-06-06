Sigara zamları sürüyor: Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigara grubuna zam geldi?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Philip Morris grubundaki sigaralara zam yapıldı. Yeni fiyat listesi 6 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, birçok üründe fiyat artışı dikkat çekti.

Güncellenen listeye göre gruptaki sigaraların büyük bölümüne 5 TL zam gelirken, bazı ürünlerde artış 10 TL'ye ulaştı. Zam sonrası grubun en ucuz sigaraları 110 TL'den satılmaya başlanırken, en yüksek fiyatlı ürün ise 130 TL oldu.

Zamlar 5 ila 10 TL arasında değişti

Yeni fiyat listesine göre birçok sigarada fiyatlar 5 TL yükselirken, bazı ürünlerde 10 TL'lik artış gerçekleşti. Grubun sigaralarına son zam 18 Şubat 2026 tarihinde yapılmıştı.

En ucuz sigara 110 TL'ye yükseldi

Zam sonrası Philip Morris grubundaki en düşük fiyatlı sigaralar 110 TL seviyesine çıktı. Grubun en pahalı ürünü ise 130 TL'den satışa sunuldu. Zamlar 6 Haziran 2026 (bugün) itibaren geçerli olacak.

Daha önce iki gruba daha zam yapılmıştı!

Daha önce British American Tobacco (BAT) ve JTI gruplarındaki sigaralara da 5'er TL zam yapılmıştı. Söz konusu zamların ardından her iki grupta da sigara fiyatları 105 TL ile 120 TL arasına yükselmişti. Philip Morris grubunda yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte sektördeki zam dalgası devam etti.